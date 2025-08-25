Estuvo prófugo de la justicia por tres meses, pero ya fue detenido. Un hombre acusado como presunto responsable de pretender matar a su pareja en Toluca, Estado de México (Edomex), fue aprehendido por intento de feminicidio.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), cumplimentaron una orden de aprehensión contra el probable responsable identificado como Kevin Arturo “N”.

Presunto responsable de querer matar a su pareja cayó en Cuautitlán

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía del Estado de México, este hombre fue detenido en el municipio de Cuautitlán luego de que habría intentado privar de la vida a su pareja sentimental.

Una vez que los agentes cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra, Kevin Arturo “N” fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

“Tras tomar conocimiento de los hechos, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente y solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra el probable implicado, mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado”, informó la institución.

Hombre se autolesionó tras agredir a su pareja y huyó

De acuerdo con la investigación, el pasado 16 de mayo, la víctima, una joven de 22 años, se encontraba con Kevin Arturo “N” al interior de un inmueble ubicado en la colonia Valle Verde de la capital mexiquense, donde en algún momento la habría sometido, atacado con un objeto punzocortante y tratado de asfixiar.

La víctima solicitó ayuda, por ello una persona acudió en su apoyo, en tanto que el probable implicado se habría autolesionado y huyó.

“En acción conjunta, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), cumplimentaron orden de aprehensión contra Kevin Arturo “N”, investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de feminicidio en grado de tentativa, ya que habría intentado privar de la vida a su pareja sentimental”, dio a conocer la institución.