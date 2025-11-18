Cae Mauricio ‘N’, agresor que roció con gasolina y prendió fuego a joven en un concierto en Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó este martes 18 de noviembre la detención del agresor, Mauricio 'N', señalado como el responsable de rociar gasolina y prender fuego a un joven durante el concierto de Los Cadetes de Linares, realizado en el parque central del municipio.

Agresor en concierto de Chiapas fue señalado por testigos

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, Abner 'N', se encontraba caminando entre los puestos y asistentes que aún permanecían en la zona cuando un hombre se aproximó de manera repentina.

Testigos detallan que el agresor llevaba un recipiente con combustible y, sin mediar palabra, lo vació sobre el cuerpo del joven; acto seguido, encendió una flama y la dirigió hacia él, provocando que se incendiara al instante. Durante el ataque, varias personas afirmaron haber escuchado al agresor gritar que la víctima "tenía que morirse”".

La escena desató el pánico entre los presentes; mientras muchos corrieron para ponerse a salvo, otros intentaron auxiliar al joven, que trataba desesperadamente de sofocar el fuego.

Elementos de Protección Civil Municipal intervinieron rápidamente, utilizando extintores y agua para controlar las llamas que aún consumían parte de su ropa.

Una vez estabilizado, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas lo trasladaron al Hospital de Huixtla. El diagnóstico inicial confirmó quemaduras de segundo grado en distintas zonas del cuerpo, aunque su estado fue reportado como estable y fuera de peligro.

Cargos contra agresor en concierto de Chiapas

La Fiscalía informó que, tras recibir el reporte médico, se inició una carpeta de investigación. Agentes ministeriales realizaron entrevistas, inspecciones en el área del ataque y revisaron grabaciones de cámaras cercanas, lo que permitió identificar y asegurar al presunto responsable.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, adelantó que el Ministerio Público solicitará la orden de aprehensión por homicidio en grado de tentativa, delito que podría ameritar más de 40 años de prisión.

Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer totalmente lo ocurrido y garantizar justicia para la víctima.