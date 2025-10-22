Detienen a líder de “Los Motonetos” en Chiapas; estaría ligado al asesinato del padre Marcelo Pérez

A un año de la muerte del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, la Fiscalía de Chiapas informó la detención de un segundo hombre involucrado en el asesinato del párroco en octubre de 2024.

Se trata de Héctor “N”, conocido como “El Chesman”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Motonetos” y presunto responsable de diversos hechos violentos.

Detienen a “El Chesman”, presunto líder de “Los Motonetos” en Chiapas

Durante la madrugada de este miércoles, elementos estatales detuvieron a Héctor, bajo los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad de la sociedad.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos que motivaron su captura ocurrieron el 7 de octubre de 2023, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados golpeó a comerciantes y transeúntes en la terminal de San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con los denuncias, el grupo criminal exigía dinero a cambio de permitir el paso de mercancías, y cuando las víctimas se negaban, las amedrentaban.

Asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez; cae un segundo responsable

Según las autoridades, “El Chesman” estaría relacionado con la carpeta de investigación por la muerte del párroco maya tzotzil, quien también era defensor de los derechos humanos en Los Altos de Chiapas.

Por estas acusaciones, se encuentra recluido en el CERSS No. 14 “El Amate”, mientras se inician las indagatorias correspondientes.

Además del líder de “Los Motonetos”, Edgar “M” fue detenido y sentenciado a 20 años de prisión por su participación en el atentado contra el sacerdote que dirigía la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Con esta detención, ya serían dos las personas involucradas en el crimen, el cual, según las investigaciones, fue planeado y cometido con premeditación.

Cabe recordar que el párroco fue asesinado el 20 de octubre de 2024, tras oficiar misa en el barrio de Cuxtitali. En ese momento, Edgar “M” lo siguió y disparó mientras la víctima subía a su vehículo.

A un año del asesinato del padre Marcelo: el legado que duele en Chiapas

Apenas unos días antes de la detención, comunidades religiosas y civiles recordaron el primer aniversario luctuoso del padre Marcelo Pérez, con una misa conmemorativa en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue párroco entre 2021 y 2024.

Durante la ceremonia, se colocó una placa conmemorativa en su honor y se recordó su incansable labor a favor de la paz en las comunidades indígenas.

