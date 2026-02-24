¡Cae uno más! Detienen a Alan “N”, presunto implicado en la muerte de Carlos Manzo

El pasado lunes 23 de febrero 2026, Carlos Torres Piña, Fiscal General de Michoacán, confirmó la detención de Alan "N", el otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en el mes de noviembre 2025.

La detención de Alan "N" ocurrió cerca de su domicilio del presunto implicado, aseguró que ya se contaba la localización de esta persona.

Alan "N" fue el responsable del transporte en el asesinato de Carlos Manzo

El funcionario reveló que Alan "N" se hizo cargo del traslado y movilidad de Ramiro "N" y Fernando "N", quienes perpetuaron el hecho aquel 1 de noviembre 2025, en Uruapan, Michoacán.

Posteriormente los otros dos del asesinato de Carlos Manzo fueron encontrados sin vida en una carretera del municipio de Uruapan, en las inmediaciones de Timaba.

Además, se confirmó que Alan "N" también estaba vinculado con Baruc "N", quien fue el responsable de arrebatarle la vida a Ramiro y Fernando los días 9 y 10 de noviembre del año pasado.

¿Qué pasará con Alan "N", presunto implicado en la muerte de Carlos Manzo?

Alan "N" tuvo su audiencia la tarde del pasado 23 de febrero 2026, para determinar su situación legal; sin embargo, las autoridades no han revelado más detalles sobre este tema.

Por su parte, Carlo Torres Piña, aseguró que las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, continúan avanzando.

¿Quiénes son los otros implicados en el caso de Carlos Manzo?

El pasado 17 de febrero 2026, el Fiscal General de Michoacán confirmó que los otros detenidos por la muerte de Carlos Manzo estaban bajo el mando de Alejandro Baruc "N". Identificado como un operador de confianza para Jorge Armando "N", apodado "El Licenciado", quien es señalado por las autoridades como el cerebro detrás del crimen.

Los implicados mantenían comunicación constante con la estructura delictiva, por lo que ya se investiga su grado de participación indirecta en el homicidio del alcalde de Uruapan.

Por otro lado, las autoridades mantienen órdenes de aprehensión pendientes y buscan esclarecer la muerte del joven de 18 años señalado como el autor material, quien fue asesinado poco después del ataque al alcalde.