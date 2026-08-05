Antes de girar la llave, revisa esto: podrías pagar más de 3 mil pesos por el Hoy No Circula este miércoles

Si este miércoles 5 de agosto de 2026 tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar el programa Hoy No Circula antes de arrancar. Un descuido puede terminar en una sanción económica e incluso en el envío del vehículo al corralón.

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas para los vehículos que correspondan al calendario establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos no circulan el miércoles 5 de agosto de 2026?

Este miércoles descansan los vehículos con:



Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma 1 y Holograma 2.

Quedan exentos de la restricción:



Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y aquellos que cuenten con autorización especial de las autoridades ambientales.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en 18 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si circulas cuando tu vehículo tiene restricción, podrías recibir una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor vigente de la UMA, la sanción ronda entre los 2 mil 400 y poco más de 3 mil 600 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, lo que incrementa el costo por arrastre y resguardo.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

El programa aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, tanto en la Ciudad de México como en los municipios mexiquenses donde está vigente.

Si durante el día la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse con el programa Doble Hoy No Circula, por lo que es recomendable mantenerse atento a los avisos oficiales.