¿Quiénes podrán viajar GRATIS? NUEVAS rutas del RTP de CDMX en Tlalpan: costo, horario y estaciones

¡Es oficial! La Red Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México (CDMX) estrenará más rutas al sur de la capital en la alcaldía Tlalpan. Conoce aquí todos los detalles de estas nuevas opciones de movilidad.

El gobierno de la CDMX informó este martes 4 de agosto de 2026 que arrancó la etapa de pruebas piloto de dos rutas locales del RTP en Tlalpan.

¿Dónde estarán las nuevas rutas del RTP CDMX en Tlalpan?

Las dos nuevas rutas están pensadas para que pasen por zonas altas de la alcaldía y se puso en marcha la prueba piloto de 60 días de dos rutas locales en San Miguel Topilejo.

Estas nuevas rutas locales beneficiarán diariamente a más de mil 700 personas cada una, aseguró la Secretaría de Movilidad capitalina.

Nuevas rutas de RTP en Tlalpan conectarán con el Metrobús

Las dos nuevas rutas del RTP acercará a las y los usuarios con la Línea 1 del Metrobús de CDMX, donde habrá conexión entre ambos medios de transporte.

Una conectará San Miguel Topilejo con la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, en ambos sentidos.



Cuenta con 32 ascensos y descensos

Tiene un recorrido total de 28.4 kilómetros

El tiempo estimado de traslado es de aproximadamente 45 minutos

La segunda, parte del Auditorio Ejidal con la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, también en ambos sentidos.



Tendrá 22 ascensos y descensos

Su extensión es de 24.4 kilómetros

El tiempo estimado de recorrido es de 25 minutos

RTP de CDMX tendrá nuevas rutas en Tlalpan: costo y horarios|Semovi

¿Cuánto costará el pasaje de las nuevas rutas del RTP de CDMX?

Los dos nuevos circuitos darán servicio expreso con una tarifa de $4.00 pesos por viaje, que puede pagarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, es decir, la misma que usas para entrar al Metro y Metrobús.

Mientras que las niñas y los niños menores de cinco años, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores tendrán acceso gratis.

Ambas rutas tendrán un horario especial de operación, definido a partir de los periodos de mayor demanda y el servicio será de lunes a viernes, de 05:00 a 23:00 horas.

Aunque la Semovi precisó que estos horarios podrán ajustarse de acuerdo con las necesidades de las y los usuarios, así como de los resultados que arroje la prueba piloto.