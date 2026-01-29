Detienen a mujer en Oaxaca por planear matar a su esposo con ayuda de su amante

Un crimen planeado desde casa, ejecutado a sangre fría y con un rastro de mensajes como prueba. Así es como autoridades de Oaxaca y Chiapas lograron la detención de una mujer señalada por presuntamente haber planeado el asesinato de su propio esposo.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la captura de E.H.G., acusada de homicidio calificado en agravio de su esposo, identificado como J.A.C.G., quien fue asesinado en agosto de 2024 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Aunque el crimen ocurrió en Chiapas, la investigación llevó a las autoridades hasta territorio oaxaqueño, donde finalmente fue localizada y detenida tras un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales.

Todo comenzó con mensajes y audios; mujer planeó el asesinato de su esposo en Oaxaca

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan al 10 de agosto de 2024. Ese día, la víctima se encontraba sola en su domicilio, ubicado en la colonia Las Águilas, cuando un hombre ingresó a la vivienda y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte.

Fiscalía de Oaxaca ejecuta orden de aprehensión y detiene a mujer por planear homicidio de su esposo, cometido en el estado de Chiapas#BOLETÍN 2,143 || Oaxaca de Juárez, Oax., a 28 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en colaboración… pic.twitter.com/kFdXrnICLU — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) January 28, 2026

Las investigaciones apuntan a que no se trató de un ataque al azar. La esposa de la víctima habría planeado el crimen y solicitado a otra persona —con quien mantenía una relación sentimental— que se encargara de ejecutar el homicidio.

Desde meses antes, específicamente desde el 17 de mayo de 2024, existían mensajes de texto y grabaciones de audio enviados por la mujer al presunto agresor. Ese material fue clave para que las autoridades fortalecieran la acusación y documentaran que el asesinato fue premeditado.

Robo y huida tras el homicidio de su esposo en Oaxaca

Después de disparar contra la víctima, el agresor no solo huyó. También se llevó varios objetos de la casa: una computadora portátil, un teléfono celular, una mochila y dinero en efectivo que se encontraba en la sala del domicilio.

Tras cometer el crimen, escapó a bordo de un taxi con rumbo desconocido, lo que inicialmente complicó la investigación. Sin embargo, el seguimiento de los mensajes, audios y movimientos posteriores permitió reconstruir lo ocurrido.

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía de Chiapas solicitó apoyo a su homóloga en Oaxaca. A partir de esa colaboración, la FGEO logró establecer que E.H.G. se encontraba en territorio oaxaqueño .

Fue así como se montó un operativo interinstitucional encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con apoyo de la Comandancia Local de Huajuapan de León, personal de Delitos de Alto Impacto, así como elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.La detención se realizó sin que se reportaran incidentes mayores.

Luego de su captura, E.H.G. fue trasladada al estado de Chiapas, donde quedó a disposición de un juez, quien será el encargado de definir su situación legal en las próximas audiencias.

