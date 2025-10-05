¡Golpe al crimen! Cae Néstor ‘N’, jefe de plaza ligado con secuestros, homicidios, extorsión y narcotráfico en Edomex

En un golpe decisivo contra el crimen organizado, autoridades federales y estatales confirmaron la captura de Néstor ‘N’, un peligroso jefe de plaza señalado como objetivo prioritario y presunto responsable de secuestro, homicidio, extorsión y venta de droga en el sur del Edomex.

La importante detención es un resultado de una acción conjunta de inteligencia, lo que representa un avance clave para restablecer la seguridad en municipios de la región, como Malinalco, Zumpahuacán y Ocuilan, que recientemente habían registrado altos episodios de violencia.

Néstor ‘N’, detenido tras intento desesperado de escapar

El operativo, que formó parte de una estrategia interinstitucional, se centró en la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo. Mientras las autoridades realizaban diversos patrullajes de reconocimiento en la zona, detectaron a Néstor ‘N’, de 34 años. A través de un informe emitido en sus canales oficiales, indicaron que, al verse acorralado por los elementos federales, el líder criminal intentó escapar desesperadamente entre la maleza, lo que obligó a las fuerzas del orden a desplegar un cerco de seguridad táctico para interceptarlo metros más adelante tras una intensa persecución.

Durante la revisión, las fuerzas de seguridad le aseguraron un arma corta, un cargador abastecido, 70 envoltorios con cristal y 12 empaques con marihuana, indicios que lo vinculan directamente con actividades de narcotráfico y la distribución de drogas en la zona sur del Edomex.

Elementos de seguridad y Protección Ciudadana capturaron a Nestor “N” en Estado de México.



Este sujeto está identificado como jefe de plaza de una célula delictiva. pic.twitter.com/aTS0tJrBbt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2025

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), junto con sus contrapartes estatales.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, donde se determinará, con base su historial criminal, su situación jurídica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DE QUÉ LO ACUSAN? INVESTIGAN EDGAR “N”, INTEGRANTE DE LA BANDA “LOS CANTANTES” EN EDOMEX