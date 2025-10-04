¿De qué lo acusan? Investigan Edgar “N”, integrante de la banda “Los Cantantes” en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar “N”, integrante de la célula criminal conocida como “Los Cantantes”, la cual opera en diferentes municipios del Edomex y de la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué se le acusa a Edgar “N”, integrante de “Los Cantantes”?

Este sujeto fue señalado como probable responsable de un asalto ocurrido en Toluca en abril pasado, en el que una víctima menor de edad fue despojada de su mototaxi bajo amenazas con un machete.

De acuerdo con la investigación, el asalto sucedió el pasado 24 de abril en la localidad de San Mateo Otzacatipan. Ese día, la víctima menor de edad, trabajaba como chofer de mototaxi, y fue abordado por dos hombres que solicitaron un servicio hacia el panteón de San Pedro.



Al llegar a la calle Matamoros, los dos sujetos sacaron un machete y amenazaron al joven para obligarlo a entregar su unidad. No conformes con el robo, lo intimidaron con hacerle daño a él y a su familia si denunciaba lo ocurrido, finalmente huyeron del lugar.

Vinculación a proceso por robo de vehículo con violencia

Tras la denuncia, el Ministerio Público inició las indagatorias que permitieron identificar a Edgar “N” como probable partícipe.

Posteriormente, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Una vez detenido, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde un Juez determinó su vinculación a proceso.

#AProceso.

Por su probable intervención en el delito de robo de vehículo con violencia, la #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso en contra de Edgar “N”, integrante de la estructura criminal denominada "Los Cantantes", relacionada con este ilícito en varios municipios del… pic.twitter.com/eOWPLLIcDh — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 4, 2025

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación inicial. La FGJEM informó que Edgar “N” es considerado un objetivo prioritario en el combate al robo de vehículos dentro de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México.