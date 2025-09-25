Cronología del crimen contra Brenda, Morena y Lara en Argentina: revelan móvil del triple feminicidio

Ante el hallazgo de los cuerpos de las amigas, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina ha quedado conmocionada por la brutalidad del crimen.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, recientemente dio a conocer que el triple feminicidio pudo tratarse de una venganza vinculada al narcotráfico, ya que las víctimas fueron engañadas para asistir a una fiesta el pasado 19 de septiembre, y desde ese momento, toda una historia de terror salió a la luz.

Lo que se sabe del triple crimen en Florencio Varela: revelan videos

El viernes 19 de septiembre de 2025, Brenda y Morena de 20 años, así como Lara de tan solo 15 años, salieron de sus casas en “La Matanza” para acudir a una fiesta que nunca existió.

En un video difundido, se pudo saber que las 3 amigas subieron a una Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. Esta sería la última grabación en la que se vería a las jóvenes con vida.



Viernes 19: Brenda, Morena y Lara suben a una camioneta blanca, tras asegurar a sus familiares que alguien pasaría a recogerlas.

Brenda, Morena y Lara suben a una camioneta blanca, tras asegurar a sus familiares que alguien pasaría a recogerlas. Sábado 20: Sus celulares dejan de funcionar y se reporta su desaparición ante las autoridades. Ese mismo día, la camioneta del video es incendiada cerca del lugar del secuestro .

Sus celulares dejan de funcionar y se reporta su desaparición ante las autoridades. Ese mismo día, la camioneta del video es incendiada cerca del lugar del . Del 20 al 24 de septiembre: La policía rastrea señales de los celulares y analiza videos de cámaras de seguridad, identificando a los sospechosos y la vivienda donde podrían estar las víctimas.

La policía rastrea señales de los celulares y analiza videos de cámaras de seguridad, identificando a los sospechosos y la vivienda donde podrían estar las víctimas. Miércoles 24: Tras un allanamiento en Florencio Varela, se encuentran los cuerpos descuartizados y enterrados de las víctimas.

El crimen transmitido en vivo confirmó que el triple feminicidio se realizó como una advertencia de un grupo criminal con operaciones trasnacionales y que tiene puntos de venta en la ciudad de Buenos Aires, según declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense.

🚨Confirmaron oficialmente que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son los de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

Una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker con patente adulterada, en La Tablada.… pic.twitter.com/Pba9OOhB3M — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 24, 2025

¿Quiénes eran Brenda, Morena y Lara?

Hasta el momento se sabe que Brenda y Morena eran primas, una oriunda de “La Matanza”, mientras que Lara vivía con sus abuelos en José C. Paz. De acuerdo con sus familiares, las tres jóvenes solían frecuentar boliches durante los fines de semana.

En redes sociales se ha señalado que las víctimas eran trabajadoras sexuales, conocidas despectivamente como “viudas negras”. No obstante, colectivos aseguran que sin importar a que se dedicaban las amigas, el crimen no debe quedar impune.

Por ello, diferentes grupos se han movilizado para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara, asegurando que son víctimas inocentes de un sistema que falló en protegerlas.

En esta casa mataron a 3 chicas en Florencio Varela.



Morena y Lara son las que estarían vinculadas con un Narco Peruano.



Todavía estamos esperando la renuncia de Javier Alonso y Kicillof pic.twitter.com/hMTHwLnG94 — Mordecai🇦🇷 (@ModecaiARG) September 25, 2025

¿Quién es “Pequeño J” y los detenidos relacionados con el crimen?

La policía identificó a “Pequeño J”, un narcotraficante peruano, como el jefe de la banda responsable del asesinato. Según la investigación, fue él quien decidió realizar la transmisión en vivo, donde al menos 40 personas fueron espectadores, sin que dieran aviso a las autoridades.

Hasta ahora, hay doce personas detenidas, entre ellos:



Miguel Ángel Villanueva Silva, 27 años, peruano.

Daniela Ibarra, 19 años, argentina.

Andrés Maximiliano Parra, 18 años, argentino.

Magalí Celeste González Guerrero, 28 años, argentina.

Otros detenidos incluyen a parejas propietarias de la vivienda donde se encontraron los cadáveres y sospechosos vinculados al transporte y planificación del crimen.

