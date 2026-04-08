Mamá en Edomex es hallada sin vida tras cinco días desaparecida al mudarse

La vieron por última vez el 2 de abril de 2026. María del Carmen Rosales Soto la Marina, madre de familia en el Estado de México (Edomex), fue localizada sin vida tras días desaparecida después de que decidió mudarse.

Tenía 51 años de edad y su desaparición fue denunciada por su familia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y se publicó el boletín para encontrarla.

Su hija Andrea confirmó a Azteca Noticias que lamentablemente, tras acudir a Ministerio Público, se confirmó que su mamá fue localizada sin vida.

Madre de familia desapareció por casi una semana en Toluca

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas estatal, María del Carmen Rosales Soto la Marina se le vio por última vez en la colonia Seminario Primera Sección, en Toluca.

Andrea comenzó a pedir ayuda al saber que su mamá estaba desaparecida luego de que, sin avisar, decidió mudarse de donde estaba rentando en dicha colonia.

"La última vez que hablamos con ella fue el día de ayer a las 5pm donde me contó que estaba por terminar el proceso de mudanza. No me dio la nueva dirección pero me dijo que se encontraba a tan solo dos cuadras de distancia de donde vivía", relató su hija.

Cámara grabó auto de María del Carmen

Cuando quisieron contactarla a su celular, ya no pudieron hablar con ella. Las horas pasaban y la búsqueda se intensificó. Los esfuerzos de la familia por saber dónde estaba hicieron que consigueran una grabación clave.

Una cámara de video particular grabó a María del Carmen antes de ser vista por última vez. En el video se puede ver el automóvil rojo con toldo negro de la mujer de 51 años y otros dos vehículos con ella que llevaban la mudanza, esto alrededor de las 16:48 horas.

Los otros dos vehículos que llevaban sus pertenencías era una

camioneta Ford Econoline 1981 sin techoy una PickUp gris que llevaba sus muebles. El coche de ella era un Renault Kwid bitono 2021 con placas NHU-564-B.

La recopilación de información reveló fotografías clave de las personas que estuvieron en la mudanza y a través de las imágenes, se pudo apreciar más a detalle una de las camionetas usadas.

Actualización: Ya logramos dar con la camioneta, las autoridades los entrevistaron y pudieron dar información valiosa. Gracias a unas personas que la identificaron pudimos dar con el automóvil. Gracias. Seguimos buscando a mi mamá.

"Son los últimos que convivieron con mi mamá durante la mudanza del día de su desaparición. Las fechas de las fotografías son de otro día, cuando le realizaron otra mudanza a mi mamá hace meses", publicó Andrea.

Este miércoles su hija Andrea dio a conocer que al dar con los trabajadores de la mudanza, estos "proporcionaron información valiosa a la policía".

"Con profundo dolor les comunico que mi mamá ha sido localizada sin vida en su domicilio. Aún debemos esperar el peritaje oficial, pero el escenario sugiere que fue un accidente. Los familiares y amigos cercanos ya han sido notificados", externó.