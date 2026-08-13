Fuerte explosión en restaurante de la colonia Roma Norte; deja 10 lesionados incluidos bomberos

Se reportó una explosión en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, fue dentro de un restaurante dejando 10 lesionados.

De acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el fuego comenzó en una campana de cocina y fue controlado antes de que se extendiera.

Se reportó un incendio en un restaurante sobre Av. Álvaro Obregón y nuestra Base Diana actuó de inmediato.



El fuego se originó en una campana de cocina y fue controlado oportunamente, sin que escalara a una emergencia mayor.



En la Cuauhtémoc, ante cualquier emergencia,… pic.twitter.com/WeMzZW3mu9 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 13, 2026

¿Cuántas personas resultaron heridas en la explosión del restaurante en la Roma?

Los primeros reportes señalaron que al menos tres personas resultaron heridas tras el incidente. Personal de atención de emergencias se trasladó al establecimiento para revisar la situación.

Minutos más tarde, el Jefe Vulcano Cova, informó que la explosión por acumulación de gas provocó lesiones a 10 personas, seis de ellos bomberos, dos elementos de Protección Civil y dos policías, quienes ya fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Estamos atendiendo un incendio originado en la cocina de un restaurante de la Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. Posterior a nuestra llegada se registró una deflagración por acumulación de gas que provocó lesiones a 10 personas, seis de ellos bomberos, dos personas de Protección… pic.twitter.com/uu2yXntrMn — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 13, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la población mantenerse alejada del punto y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

#CedeElPaso ⚠️🚑 Servicios de emergencia trabajan en incendio de establecimiento en Avenida Álvaro Obregón y Avenida Morelia, colonia Roma Norte, @AlcCuauhtemocMx.#OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 13, 2026

El establecimiento se encuentra en el cruce de avenida Álvaro Obregón y calle Morelia, en la colonia Roma Norte.

La llamada de auxilio activó a los equipos de respuesta de la alcaldía Cuauhtémoc, incluida su Base Diana. Las autoridades continúan con la atención en el lugar para determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente.

🚨#AlertaADN



Ocurrió una explosión en un restaurante ubicado en avenida Álvaro Obregón, colonia Roma. Servicios de emergencia trabajan en la zona, pues se habla de que habría bomberos heridos🚒



📷: Saúl Díaz (@tritonazteca11) pic.twitter.com/fxgLnkNxgg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026

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