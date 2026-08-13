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Fuerte explosión en restaurante de la colonia Roma Norte; deja 10 lesionados incluidos bomberos

La explosión ocurrió en plena avenida Álvaro Obregón en la Roma Norte; equipos de rescate acudieron al sitio mientras la zona fue acordonada. Reportan al menos 10 personas lesionadas.

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Explosión en restaurante de Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc deja bomberos heridos en CDMX|Alessandra Rojo de la Vega

Escrito por: Oscar Morales

Se reportó una explosión en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, fue dentro de un restaurante dejando 10 lesionados.

De acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el fuego comenzó en una campana de cocina y fue controlado antes de que se extendiera.

¿Cuántas personas resultaron heridas en la explosión del restaurante en la Roma?

Los primeros reportes señalaron que al menos tres personas resultaron heridas tras el incidente. Personal de atención de emergencias se trasladó al establecimiento para revisar la situación.

Minutos más tarde, el Jefe Vulcano Cova, informó que la explosión por acumulación de gas provocó lesiones a 10 personas, seis de ellos bomberos, dos elementos de Protección Civil y dos policías, quienes ya fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la población mantenerse alejada del punto y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

El establecimiento se encuentra en el cruce de avenida Álvaro Obregón y calle Morelia, en la colonia Roma Norte.

La llamada de auxilio activó a los equipos de respuesta de la alcaldía Cuauhtémoc, incluida su Base Diana. Las autoridades continúan con la atención en el lugar para determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente.

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