¡Deberás guardar tu auto! Por restricción de contaminación, activan el Hoy No Circula este jueves

Si tienes pensado salir en automóvil este jueves 13 de agosto, hay una revisión que no puedes dejar para el último minuto: el Hoy No Circula tendrá restricciones para miles de autos en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que algunos conductores tendrán que dejar el vehículo en casa durante buena parte del día.

La restricción comienza desde las 5:00 de la mañana y termina a las 10:00 de la noche ; por eso, quienes tengan que trasladarse temprano al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o cruzar hacia la Zona Metropolitana del Valle de México deberán revisar desde ahora si su automóvil está entre los que tienen prohibido circular.

Si tu auto tiene estas características, no podrás circular este jueves

El punto clave está en tres datos que todo conductor puede revisar rápidamente en su vehículo: color del engomado, terminación de placas y holograma.

Para este jueves 13 de agosto, la restricción señalada en el material corresponde a los automóviles con:



Engomado verde.

Placas terminadas en 1 o 2.

Holograma 1 o 2.

La medida contempla las 16 alcaldías de CDMX y los municipios del Estado de México que forman parte de la zona donde opera el programa.

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¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Tu auto no está en la lista? Estos sí pueden circular

La restricción no alcanza a todos los automóviles, pues los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, pueden transitar.

También están contempladas las motocicletas, unidades de transporte público y vehículos de emergencia; los automóviles utilizados por personas con discapacidad pueden circular cuando cuentan con la autorización correspondiente.

Un descuido en el Hoy No Circula puede terminar en multa y corralón

El problema de ignorar el Hoy No Circula no termina en tener que detener el vehículo, pues en la CDMX, la sanción señalada puede alcanzar entre 20 y 30 UMAs, equivalente aproximadamente a 2 mil 376 hasta 3 mil 565 pesos en 2026.

Además, el automóvil puede ser llevado al corralón, lo que suma gastos por arrastre y permanencia.