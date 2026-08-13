Prendas tácticas y cargadores de las fuerzas armadas: lo asegurado a seis de “Los Chapitos”

Seis presuntos integrantes de "Los Chapitos" detenidos en Mazatlán, Sinaloa, fueron vinculados a proceso por su posible participación en diversos delitos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 12 de agosto de 2026 que los procesados fueron acusados de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Los imputados son Ricardo “N”, Alejandro “N”, Marcelo “N”, José Manuel “N”, José “N” y Jano “N”, quienes fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), quienes, junto con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras un cateo en un inmueble ubicado en Mazatlán.

Durante el cateo les aseguraron diversas bolsas de plástico con sustancia que contenía fentanilo, un arma de fuego tipo fusil, 158 cartuchos de distintos calibres, cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, dos culatas de madera, prendas tácticas y tres vehículos.

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El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) los llevó ante un juez de control, y expuso los argumentos vinculatorios para obtener además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO 8 de Guasave, Sinaloa, y se determinaron tres meses para la investigación complementaria.

Ricardo “N” es investigado por su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, operaciones con recursos de procedencia ilícita en las hipótesis de al que posea recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, y contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana.

Mientras que Alejandro “N”, Marcelo “N”, José Manuel “N”, José “N” y Jano “N”, por posibles delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, además de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos, de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

