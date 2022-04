¿Cómo tramitar la devolución de impuestos 2022 ante el SAT?

El mes de abril es el plazo para que personas físicas presenten su declaración anual ante el SAT, en caso de que cumplan con su obligación en tiempo y forma pueden tramitar la devolución de impuestos 2022 en caso de que resulte que el contribuyente paga más de lo que debería, ¿cómo tramitar?

Un experto responde en qué casos el SAT rechaza hacer una devolución de impuestos 2022.

¿Cómo saber si tengo saldo a favor en el SAT este 2022?

“Que se encuentren como no localizados, ese es un punto muy importante que los contribuyentes deben de atender y si el contribuyente obtiene derivado de la declaración anual, tiene ingresos mayores a 50 mil pesos, la autoridad fiscal no lo rechaza, simple y llanamente pide que la devolución de impuestos no sea por medios automáticos sino que sea por medio manual y el medio manual es presentando una forma que se llama 3241”, explicó Guillermo Mendieta, especialista fiscal.

Recomendaciones para tramitar la devolución de impuestos 2022

Para evitar algún retraso en la devolución de impuestos 2022 de nuestro saldo a favor, resulta indispensable verificar que todos los datos que ingresemos al presentar nuestra declaración sean correctos.

Principalmente los datos datos bancarios, en caso de que la cuenta se canceló o cambió, es necesario notificarle al SAT..

También se recomienda verificar constantemente el buzón tributario , ya que es el medio de comunicación oficial entre el SAT y el contribuyente.

“Otra de las formas por las cuales la autoridad rechaza las devoluciones son por inconsistencias o discrepancias fiscales, y también ojo, que el contribuyente tenga deducciones de una empresa que está publicada en el 69B que son las famosas listas negras y por ello la autoridad fiscal le pida al contribuyente que aclare esa situación a efecto de autorizar la devolución”, explicó el experto fiscal.

Cuánto tarda la devolución de impuestos 2022

En el caso de que el SAT rechace la devolución de impuestos 2022, siempre hay posibilidad de reiniciar el trámite para recuperar ese saldo a favor.

Es indispensable verificar cuáles fueron los argumentos del SAT para poder corregir información o agregar los datos que sean necesarios.

¡Presenta tu Declaración Anual 2021 de personas físicas!

Desde aquí: https://t.co/NVnijBK5mt pic.twitter.com/F5LqoVVkYZ — SATMX (@SATMX) April 4, 2022

“La solicitud de devolución de impuestos 2022 siempre está abierta hasta por 5 años siempre y cuando demostremos ante la autoridad el motivo del por qué nos rechazó y aclaremos la situación”, explicó.

Por ello, la recomendación es acercarse a los especialistas, ya que la ley contempla diversas posibilidades, para en caso de proceder, impugnar los resolutivos de la autoridad fiscal, o incluso pedir asesoría en la PRODECON en donde se puede iniciar un proceso conciliatorio entre el contribuyente y el SAT.