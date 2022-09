Día decisivo en la Corte para la prisión preventiva oficiosa

Los votos decisivos sobre si se mantiene o no en México la prisión preventiva oficiosa se darán este mediodía en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ministros Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez y el presidente Arturo Zaldívar se pronunciarán sobre si la prisión preventiva oficiosa es violatoria o no a los derechos humanos, de quienes son acusados por algún delito considerado como grave en la ley.

Ministros de la Corte reanudarán debate sobre prisión preventiva

Este martes continuará el análisis del proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales, quien propone anular en México la prisión preventiva automática, al considerar que se trata de un disfraz, al ser una medida desproporcionada que violenta la presunción de inocencia y los derechos humanos.

Aguilar busca que se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa y sean las fiscalías las que argumenten y justifiquen ante el juez el por qué un imputado debe permanecer en la cárcel mientras se desarrolla su proceso.

“La clasificación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar es tan sólo un disfraz, una simple denominación formal que no se corresponde con su forma de operar ni con sus consecuencias nocivas, pues queda claro que se erige como una sanción anticipada, ya que no restringe derechos sino que priva de ellos”, señaló.

3 ministros se pronunciaron a favor de prisión preventiva oficiosa

Apenas este lunes la Corte comenzó con el debate sobre la legalidad de la prisión preventiva oficiosa y tres ministros se han pronunciado por mantener vigente en México dicha medida cautelar.

Al iniciar con el análisis del proyecto que propone no aplicar el artículo 19 de la Constitución sobre la prisión preventiva automática, su colega Juan Luis González Alcántara se pronunció sólo por declarar inconstitucionales las leyes que ampliaron el catálogo de delitos que merecen esta medida.

“La prisión preventiva automática basada únicamente en condiciones genéricas resulta violatoria de los derechos humanos del imputado, viola la presunción de inocencia”, señalo González Alcántara Carrancá.

Antes, la ministra Yasmín Esquivel hizo un llamado al tribunal pleno escuchar la voz de las víctimas y advirtió que la Corte no tiene facultades para no aplicar la Constitución, además de que eliminar la prisión preventiva oficiosa no es la solución a los problemas de inseguridad que enfrenta el país.