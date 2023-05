Puente por el Día del Maestro 2023: ¿Para quiénes aplica los días de descanso por el 15 de mayo?

Mayo es el mes de los días festivos y con motivo al Día del Maestro 2023, pues se conmemora a quienes son los encargados de formar académicamente a los niños y jóvenes, México estará de manteles largos. Por ello, su gran labor ha sido reconocida desde 1917.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta festividad inició por el presidente Venustiano Carranza, quien decretó que el 15 de mayo se celebraría a los maestros del país.

¿Qué se celebra el 15 de mayo en México?

Una de las fechas más importantes que se celebran en México, después del Día de las Madres, es el Día del Maestro 2023. Y es que estos formadores de jóvenes promesas ponen todo su esfuerzo, profesionalismo y vocación para los que serán parte de un futuro innovador.

Se escogió esa fecha gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de La Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, hecho que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano comandada por Maximiliano de Habsburgo, y se consolidó la República en México.

¿Para quiénes aplica el puente por el Día del Maestro en México?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo marca como día de descanso para todas las escuelas del país. Sin embargo, la fecha no está contemplada como día oficial en la Ley Federal del Trabajo, por lo que el descanso no aplica para trabajadores no docentes.

Días festivos 2023 marcados en el calendario de la SEP

26 de mayo: Junta del Consejo Técnico Escolar.

Junta del Consejo Técnico Escolar. 30 de junio: Junta del Consejo Técnico Escolar.

Junta del Consejo Técnico Escolar. 20 de noviembre: Será el tercer lunes de noviembre y corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Será el tercer lunes de noviembre y corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre: Será lunes, por lo que habrá puente en ese fin de semana.

Anota las fechas y disfruta del resto de puentes por días festivos en México, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El registro de los últimos días de descanso comienza desde el Día del Maestro hasta el 25 de diciembre de 2023.