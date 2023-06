La celebración en México del Día del Padre 2023 ya está a unas semanas, para ser exactos es el tercer domingo de junio, que en este año cae en la fecha 18 de junio y en Fuerza Informativa Azteca (FIA) lo vamos a celebrar en grande, pues los papás podrán convivir durante una deliciosa comida con los conductores.

Sabemos que la responsabilidad de ser papá no es cosa fácil y que su celebración de cada año no es tan conocida como otras fechas, pero para nosotros no pasará desapercibida esta eventualidad.

¿Qué debo hacer para poder participar en la convivencia con los conductores?

Primero que nada debes saber que será una comida con los conductores de cada programa de la televisora TV Azteca, para poder participar por uno de estos lugares solo tienes que suscribirte a nuestro sitio y llenar un sencillo formulario en el que también podrás elegir qué programa es el que más ves y te gusta así como mencionar el nombre del conductor con quien te gustaría convivir y quizá hasta hablar de sus experiencias como padres de familia.

Día del Padre 2023: ¡Ven a comer con los conductores de TV Azteca!

¿Por qué se celebra el Día del Padre en México?

El origen del Día del Padre se dio en Estadios Unidos, luego de que Sonora Smart Dodd, le pidió a una agencia de Washington que festejaran a los padres, la razón es porque su mamá había muerto años atrás y su papá se hizo cargo de sus hermanas, por lo que las autoridades consideraron su propuesta y tras unos días dieron una era respuesta, sería el tercer fin de junio, a pesar de que la solicitud inicial era para el 5 de junio; finalmente el decreto oficial se hizo hasta 1966.

En el caso de México, su celebración tardó más tiempo, pues fue hasta 1960 que los centros educativos comenzaron a implementar festejos por el Día del Padre, lo que marcó un momento importante en la historia social del país.