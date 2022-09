Día Internacional de la Alfabetización: 24 millones en el mundo sin regresar a la escuela

771 millones de personas no podrán leer este mensaje.



Vivimos una crisis mundial del aprendizaje y no nos podemos callar más: ¡la educación no es un lujo sino un derecho humano!



Hoy es el #DíaDeLaAlfabetización, ¿nos ayudas a pasar este mensaje?



