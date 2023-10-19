¿Cuáles son los tipos de mastografías para la detección de cáncer de mama?

La mastografía es un estudio de rayos X que se utiliza para detectar anormalidades en las mamas, incluso aquellas que no se pueden sentir. Se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad que no tienen signos ni síntomas de cáncer de mama.

El estudio consiste en tomar dos radiografías de cada mama, una de perfil y otra de arriba hacia abajo. El procedimiento dura aproximadamente 15 minutos y puede causar molestias leves, ya que se requiere comprimir el pecho.

No todos los resultados anormales significan cáncer. De cada 10 mujeres con mastografía anormal, solo una tiene cáncer. Si se detecta una anormalidad, se realizarán más estudios para confirmar el diagnóstico.

¿Cuántos tipos de mastografía hay?

Existen dos tipos de mastografía:

Mastografía de detección oportuna : Se utiliza para detectar cáncer de mama en mujeres que no tienen signos ni síntomas de la enfermedad.

: Se utiliza para detectar cáncer de mama en mujeres que no tienen signos ni síntomas de la enfermedad. Mastografía diagnóstica: Se utiliza para evaluar a mujeres que tienen signos o síntomas de cáncer de mama, como un bulto, secreción por el pezón o cambios en la piel.

Recomendaciones para el día de la mastografía:

Vístete con ropa de dos piezas para que no tengas que quitarte toda la ropa.

Báñate y no uses desodorante ni talco, ya que estos productos pueden interferir con las imágenes de rayos X.

La mastografía es una herramienta importante para la detección temprana del cáncer de mama. El diagnóstico temprano del cáncer de mama aumenta las posibilidades de éxito del tratamiento.

¿Qué es el cáncer de mama?

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la mama crecen de forma anormal e incontrolada. Estas células se multiplican más rápido que las células sanas y pueden formar un tumor.

Existen distintos tipos de cáncer de mama, que se clasifican según el tipo de célula que se vuelve cancerosa. Los dos tipos más comunes son el carcinoma ductal infiltrante (CDI) y el carcinoma lobulillar infiltrante (CLI).

El CLI comienza en los lobulillos, que son las estructuras que producen la leche y después se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo

Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. Pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en los huesos, el hígado, el cerebro y los pulmones.

