¿Cuál será el horario del Metro CDMX para Día de Muertos? Así operará 1 y 2 de noviembre

¡Se acerca el Día de Muertos 2023! El próximo 1 y 2 de noviembre se llevará a cabo una de las festividades más importantes de México, por esto es importante conocer los horarios que tendrá el Metro CDMX, pues usualmente en estas fechas es más concurrido de lo usual.

El "gusano naranja" está listo para recibir a millones de personas que usarán sus mejores disfraces, pero ¿el horario tendrá alguna modificación? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Horario del Metro CDMX para 1 y 2 de noviembre del 2023 por Día de Muertos

¡Atención, pasajeros! Una de las preguntas más recurrentes por parte de los usuarios es el horario que tendrá el Metro CDMX para las festividades del 1 y 2 de noviembre; a través de su cuenta oficial de 'X' informaron cómo funcionará el Sistema de Transporte Colectivo:



Miércoles 1 de noviembre: 05:00 horas - 24:00 horas

Jueves 2 de noviembre: 05:00 horas - 24:00 horas

De momento los otros sistemas de transporte que existen no se han pronunciado al respecto, aunque se espera que en las siguientes horas lo hagan, esto con la finalidad que los usuarios estén al tanto si podrán transitar de manera habitual.

Buena tarde, el horario de servicio en la Red para el día de mañana 1 de noviembre será de forma habitual de 05:00-24:00 horas. Cualquier cambio se dará a conocer por nuestras redes sociales habituales. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 31, 2023

¿Cuál es el horario del Metro CDMX en días festivos?

El Día de Muertos no se considera como festivo, a pesar de ser uno de los más simbólicos en México; sin embargo, el Metro CDMX establece un horario diferente para las fechas especiales, este va de 07:00 horas a 24:00 horas, aunque para este 1 y 2 de noviembre no habrá modificaciones.

¿Qué almas llegan el 1 y 2 de noviembre?

El 1 y 2 de noviembre se convierten en las fechas de mayor importancia, en la primera se recuerda a los niños menores de 12 años que murieron,; la segunda fecha es conocida como el Día de Todos los Muertos y se le dedica a los adultos se adelantaron en el camino.

Previo a estas fechas, las personas honran la memoria de otros difuntos, inclusive la de las mascotas, quienes llegaron el 27 de octubre.