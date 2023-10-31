VIDEO: ¡De los juegos al Metro CDMX! “La Monja” de la feria sorprende a los usuarios

Se acerca una de las fechas más esperadas del año en México, el Día de Muertos y en redes sociales las personas ya presumen sus mejores disfraces, algunos destacan por su creatividad y otras por el contexto en que se da, pues recientemente se compartió el momento que “La Monja” tomó el mando del Metro CDMX, lo que generó cientos de comentarios en internet.

En las últimas semanas se viralizó a “La Monja” que se presenta en los juegos mecánicos y da sus mejores pasos, por esta razón algunos internautas ironizaron que ya dejó el sonidero por el "gusano naranja", pero ¿Qué se sabe al respecto?

VIDEO: "La Monja" llega al Metro CDMX

En un video de 19 segundos se aprecia a "La Monja" en la cabina del conductor, ahí saluda a los presentes que no perdieron la oportunidad de grabarla e inmortalizarla en las redes sociales bajo el titulo "Imagínate vivir en Suiza y perderte esto, La Monja conductora del Metro".

De acuerdo con el video se trataba del convoy número M.0584 y aunque se desconoce la estación del Metro CDMX en la que sucedió podría tratarse de la línea 2, pues se nota que transcurre al exterior y no de manera subterránea.

Hasta el momento se desconoce la identidad de "La Monja" del Metro, aunque se espera que el 1 y 2 de noviembre continúe manejando por los túneles del Metro CDMX para transportar a millones de usuarios...¿al Mictlán?

¿Quién está detrás de La Monja de la feria?

Tras darse a conocer en redes sociales a "La Monja" de la feria, muchos se cuestionaron quién era la persona que estaba detrás de la máscara, con el paso de los días revelaron su identidad, se trata de una mujer identificada como Pamela Jasso Pérez, oriunda de Guanajuato y con 17 años de edad.

El impacto que causa "La Monja" en la feria ocasionó que múltiples usuarios pidieran que se presentara en sus estados bajo el argumento de "todos necesitamos una Monja en nuestras ciudades".