¿Qué le pasa a una persona con parálisis cerebral? Síntomas y causas

La parálisis cerebral se refiere a un conjunto de trastornos crónicos del desarrollo, movimiento y postura, que se originan por alteraciones no progresivas en el cerebro durante el desarrollo fetal o en los primeros tres años de vida, debido a lesiones o disfunciones en el Sistema Nervioso Central.

Además del trastorno motor, es común que la parálisis cerebral esté acompañada de otras condiciones médicas que influirán significativamente en el pronóstico individual de estos niños.

¿Cómo se presenta la parálisis cerebral?

La mayoría de los casos de parálisis cerebral se producen durante el período de gestación, debido a problemas vasculares, malformaciones cerebrales o falta de oxígeno en el momento del parto.

También, la mayoría de los casos se producen durante el embarazo por procesos vasculares, malformaciones cerebrales, falta de oxígeno en el momento del nacimiento.

¿Qué órganos afecta la parálisis cerebral?

La corteza motora del cerebro es la parte responsable de controlar el movimiento muscular. La parálisis cerebral afecta esta parte del cerebro, lo que puede causar debilidad o problemas para usar los músculos.

La parálisis cerebral puede ser causada por una serie de factores, incluidos problemas genéticos, lesiones cerebrales e infecciones. Los problemas genéticos no se pueden prevenir, pero algunos factores de riesgo, como la exposición a ciertos virus y bacterias, pueden controlarse o evitarse.

Por ejemplo, las mujeres embarazadas pueden vacunarse contra la rubéola, que puede causar parálisis cerebral en el feto. También pueden evitar la exposición a otras infecciones, como el citomegalovirus y el toxoplasma gondii.

¿Cómo afecta en la vida cotidiana la parálisis cerebral?

Las personas con parálisis cerebral generalmente presentan algunas dificultades para coordinar o controlar sus movimientos o posturas, por ejemplo:

Cuando el tono muscular es alto se presenta espasticidad

Cuando hay movimientos involuntarios se presenta atetosis

Cuando hay dificultades en el equilibrio y coordinación se presenta ataxia

Cuando hay una combinación de las anteriores se trata de una parálisis cerebral mixta

Algunos factores de riesgo para la parálisis cerebral son: