Descubre el misterio detrás del Día Mundial de los OVNIs en este 2 de julio

Todos los días 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs o Día del OVNI; una fecha que se conmemora debido un evento que sucedió en el año de 1947.

Este martes 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs, más conocido como el “World Ufo Day” y en Fuerza Informativa Azteca te informamos la razón por la que se decidió en conmemorarlo en este fecha. La creación de esta efeméride es el resultado de un insólito caso ocurrido en 1947 y que resulta un tanto extraño, además de inconcluso.

¿Alguien nos vigila? 😳👽🛸



Un informe realizado por el Pentágono sobre los #OVNIS, sugirió que una nave nodriza extraterrestre podría estar en nuestro sistema solar enviando sondas a la #Tierra para analizar nuestro mundo.https://t.co/pJSggppA28 pic.twitter.com/vEk01JxGay — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2023

¿Qué significa OVNI?

Conforme a la Real Academia Española, el acrónimo OVNI significa “Objeto Volador No Identificado”, al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre.

Cabe señalar que el término de Objeto Volador No Identificado (OVNI) o fenómeno aéreo no identificado, hace referencia a la observación de un hipotético objeto volador que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido, aún y después de una investigación.

Feliz dia Mundial del Ovni 📷📷📷📷 pic.twitter.com/9Kn2YLTQER — Juan Carlos Vilar Rodao (@juanca2vilar) July 2, 2024

La impactante historia que dio origen al Día Mundial de los OVNIs

El término OVNI fue creado en el año 1953, inspirado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y proviene de la traducción del término en inglés Unidentified Flying Object (UFO), que es definido como un objeto volador real o imaginario no identificado por el observador y de origen desconocido.

Cabe recordar que la palabra OVNI (Objeto Volador No Identificado), no solo hace referencia a naves desconocidas cuya procedencia puede ser desde el espacio exterior, sino que este término se utiliza en general para nombrar a aquellos objetos voladores que no han sido identificados por las autoridades de alguna nación.

ovni

¿Cómo se llama el estudio de los OVNIs?

La Ufología proviene de la palabra inglesa UFO, que en español significa OVNI y se trata del estudio de los fenómenos asociados a los Objetos Voladores No Identificados.

Etimológicamente, Ufología significa el “estudio de los OVNIs” y su expresión correcta en español podría ser la de “ovnilogía” sin embargo, este término no lo se encuentra en la RAE.

El enigma de Roswell: Descubre la verdad detrás del Día Mundial de los OVNIs

Era la jornada del 2 de julio del año de 1947, cuando William Braze, un granjero estadounidense, se encontró con escombros de metal en su campo ubicado en la localidad de Roswell en Nuevo México; por lo que acudió a reportarlo con las autoridades.

Para el 8 de julio, seis días más tarde, un periódico local publicó una nota en la que se dijo que dichos las partes de metal se trataban de los restos de “platillo volador” que había sido capturado por militares de la zona. Desde entonces se dio paso a innumerables especulaciones que hoy en día continúan inconclusas.

Insólito caso que originó el Día Mundial de los OVNIs

Tiempo después, las autoridades dijeron que William se había encontrado con los restos de un globo meteorológico que formaba parte de un proyecto secreto de Estados Unidos; que se trataba de un desarrollo tecnológico desarrollado durante la Guerra Fría con el objetivo de espiar a la entonces Unión Soviética y que justo esa fue la razón del silencio de parte del gobierno durante mucho tiempo.

Desde ese entonces, en prácticamente todo el mundo se incrementó la creencia acerca de la existencia de naves extraterrestres, y de hecho la localidad lo utilizó como una manera para atraer al turismo. Finalmente, desde el año de 2001 se estableció que los días 2 de julio se conmemore el Día Mundial del OVNI.