Dialoga Alicia Bárcena con senadores sobre política exterior

La canciller designada, Alicia Bárcena Ibarra sostuvo un encuentro con senadoras y senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política y representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República, en la sede de la Cancillería, para dialogar sobre la agenda de política exterior del Gobierno de México.

Se informó que en un ambiente cordial y amigable con veinte senadores de la República, Alicia Bárcena invitó al Senado a trabajar en conjunto con el Ejecutivo y reafirmar el papel fundamental que desarrollan ambos como actores de las relaciones internacionales de México.

“Nada de lo que queremos hacer va a ser posible sin el acompañamiento de ustedes, el poder legislativo. Yo creo muchísimo en ese diálogo entre el Senado de la República, que sin duda es el que tiene el papel de orientar, apoyar, acompañar, la política exterior de México”, enfatizó la secretaria.

“Veo en ustedes, el Senado, amigos y amigas. Y por eso quise que una de mis primeras actividades fuera con ustedes.

Nuestra relación va a ser muy estrecha, muy cercana. Quiero que sientan que cuentan conmigo, y que esta Cancillería está a la disposición del Senado, que el trabajo con ustedes va a ser extremadamente importante. Tenemos enormes desafíos en estos 15 meses”, agregó.

Destaca Bárcena la importancia de la diplomacia parlamentaria

La diplomática, destacó la importancia que tiene la diplomacia parlamentaria que realizan las senadoras y senadores con sus homólogos alrededor del mundo, ya que ayudan a generar lazos de amistad y de cooperación con otras naciones. Los invitó a profundizar su labor internacional, e inclusive a acompañarla activamente en viajes internacionales como a Naciones Unidas.

En su intercambio, la jefa de la diplomacia mexicana compartió diversos desafíos y oportunidades que enfrentará al mando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre otros, resaltó la integración regional con América Latina y el Caribe. Específicamente, su viaje a la Cumbre Celac-Unión Europea que se llevará a cabo en Bruselas para ayudar a afianzar una posición común de América Latina y el Caribe frente a Europa.

Indicó que se llevan propuestas concretas y seguimiento a temas como la autosuficiencia sanitaria y la creación de una agencia latinoamericana de medicamentos; ayudar al arranque del fondo de adaptación para apoyar al Caribe frente a desastres naturales y cambio climático, así como continuar el desarrollo de la Agencia Latinoamericana del Espacio (ALCE).

La secretaria también señaló que la otra gran prioridad será América del Norte, la relación con Estados Unidos y Canadá, y que viajará a la 15ª Reunión de Alto Nivel de Norteamérica que se llevará a cabo en Canadá en el mes de noviembre.

Igualmente, dijo que la protección de mexicanos en esos países vecinos será un desafío, especialmente por el ambiente político que se avecina con las elecciones próximas y las leyes promovidas en estados como Florida y Kansas.

“Yo hablaría de movilidad humana, no de migración. Tenemos una agenda positiva también. Regiones más dinámicas desde la perspectiva económica. El mes pasado nos convertimos en el primer socio comercial de EE. UU.”, remarcó.

Destaca Bárcena importancia de la reunión del G20

En el área multilateral, mencionó la importancia de la reunión del G20, cuya presidencia pasará próximamente de la India a Brasil y posteriormente a Sudáfrica. “Serán tres años de G20 con posición del sur global, que permitirá hacer planteamientos importantes como naciones emergentes”, añadió, y destacó la importancia del desarrollo sostenible.

Comentó también que viajará a Naciones Unidas en Nueva York en el mes de septiembre, para hacer una evaluación y balance de la Agenda 2030 con diversos jefes de Estado, así como para evaluar los avances en temas de cambio climático

Finalmente, entre otros desafíos, subrayó la importancia de la región Asia-Pacífico y la urgencia de fortalecer las relaciones de México con APEC, así como el diálogo político.