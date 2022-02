Diputados quitan mordaza al lenguaje en medios de comunicación

La Cámara de Diputados puso un estate quieto a quienes buscan censurar expresiones de lenguaje que se emiten en radio y televisión o a través de audio restringidos.

Para ello, los diputados aprobaron derogar la fracción IX del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de evitar que el uso incorrecto del lenguaje tenga como consecuencia la censura de un programa transmitido por radio y televisión.

Actualmente la ley obliga a los medios a que la programación que difundan tenga el “uso correcto del lenguaje”, para los diputados esto vulnera la libertad de expresión y la Constitución, como lo señaló en abril de 2020 la Suprema Corte de Justicia.

“En ese sentido, la limitación del lenguaje en las transmisiones de radio y televisión no puede admitirse en México en el siglo XXI, no solo restringen la creatividad de los contenidos, sino que abren la posibilidad para no incluir a quienes piensan diferente. Pretender que la expresión del lenguaje debe suscribirse a un uso correcto, representa un acto discriminatorio hacia quienes deciden utilizar la lengua de forma distinta para sentirse representados e incluidos”, señaló la diputada del PRI, Paloma Sánchez Ramos, al posicionar el dictamen en tribuna.

La reforma se aprobó con 365 votos a favor, 10 en contra y 74 abstenciones.

El dictamen se envió al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.