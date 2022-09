Diputados niegan ampliar presupuesto del INE este año

Ciudad de México. La mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados decidieron que el recorte al presupuesto de 2022 que se hizo al INE fue fundamentado y legal, por lo que decidieron no restituir ni ampliar el gasto de este año del órgano electoral.

Ahora el dictamen debe ser aprobado en la próxima sesión del pleno de la Cámara de Diputados.

Con esta determinación, los diputados buscan dar respuesta a la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia por la controversia constitucional 2009/2021 interpuesta por el INE en contra del Presupuesto de Egresos de 2022 aprobado por los diputados.

La decisión fue tomada por 29 votos a favor de diputados de Morena, PT y PVEM, quienes justificación que la propia Constitución da facultades exclusivas a la Cámara de Diputados de analizar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos e incuso en el artículo 126 se establece “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la Ley posterior”.

Y reprocharon que sea único órgano autónomo que no se ajuste el cinturón.

“Aquel que no entienda que ese mandato nos lo dio el pueblo, pues, hay que preocuparse. El INE sus 19 mil millones de pesos que le autorizamos en el presupuesto en 2022 está más que justificado con eso está bien analizado, de eso que el INE que estaba pidiendo no había justificación alguno”, dijo el diputado de Morena, Daniel Gutiérrez.

Diputados del PRI, PAN, PRD y MC votan en contra

El dictamen tuvo 22 votos en contra de legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, quienes calificaron como ineficiente la argumentación para no restituir recursos al INE.

“No hay evidencia contable ni argumentos de carácter técnico sobre la reducción del presupuesto del INE, ni en el presupuesto base -del que no se analiza un solo número- ni de la cartera institucional de proyectos -ninguna partida es analizada en sí misma- en el documento de la Comisión. Existe, por tanto, un riesgo severo de desacato de la sentencia de la Suprema Corte”, sentenció Mirza Flores, vicecoordinadora de MC.

En tanto, la diputada del PRI, Blanca Alcalá, precisó, “la sentencia del tribunal no pide que renunciemos a muestra facultades, esas hoy y mañana las seguiremos sosteniendo, es facultad de la Cámara el poder definir el presupuesto no solamente del Ejecutivo Federal. Lo que si nos dice la sentencia del Tribunal es que fundemos y motivemos y desde nuestra óptica no está suficientemente fundada ni motiva la actuación que hemos hecho al respecto. Al no tener claro en un debate argumentado, sereno que va más allá de quien sea su presidente o sus consejeros estamos debilitando lo que todos en este recinto estamos proponiendo; la democracia”,