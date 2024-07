Captan trayectoria de bala durante disparos en mitin de Trump | FOTO

Momentos de tensión y miedo se vivieron el sábado 13 de abril en Butler Farm, Pensilvania, donde varios detonaciones de arma de fuego se escucharon en un mitin donde se encontraba el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue alcanzado por el roce de los disparos.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) identificó que al tirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, quien fue abatido en el lugar por personal del Servicio Secreto de Estados Unidos. La prensa de ese país captó el momento en que ocurrieron las detonaciones y Donald Trump apareció con manchas de sangre en el oído y mejilla derecha.

Trayectoria de bala es captada por fotógrafo de EU

En medio del caos durante el atentado a Donald Trump, un fotógrafo logró capturar una bala dirigida al exmandatario. El disparo de la cámara de Doug Mills fue tan certero, casi como la bala que rozó la oreja del político.

Su rol como parte de la prensa lo hizo estar en las primeras fila del evento y pese a la tensión, nunca perdió el objetivo de buscar la toma correcta.

“Había tanta adrenalina en ese momento y una vez que cayó, mi primera reacción fue correr hacia el lado e intentar tomar una foto de él en el suelo. Y para cuando llegué allí, estaba completamente cubierto por los agentes del Servicio Secreto que están en su equipo”, comentó el fotoperiodista Doug Mills.

La gente gritaba asustada y confundida. Los agentes de seguridad pedían que los medios se retiraran del lugar que ya era considerado escena del crimen, así que se apresuró a enviar el material que había obtenido sin saber la joya que contenía. Fue así como la trayectoria de la bala quedó inmortalizada.

“Y yo no sabía que le había enviado esa foto a uno de los editores después de haber enviado todas las primeras fotos. Y pensé: “Dios mío, recibí un mensaje de texto diciendo que no creerías lo que hay en una de tus imágenes”.

“Supe que algo andaba mal": Trump tras disparos en mitin

En un mensaje a través de Truth Social, el ex presidente agradeció al personal del Servicio Secreto por la intervención que tuvo al ponerlo a salvo en el momento en que fueron escuchados los disparos.

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país.

“Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto. Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡Dios bendiga América!”, publicó el expresidente.