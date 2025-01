¿Hay contingencia? Esto dice el Hoy No Circula para el 2 de enero de 2025

Como cada martes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) mantiene el programa regular del Hoy No Circula para este jueves 2 de enero de 2025 en la Ciudad de México y el Estado de México, es decir que no habrá Doble Hoy No Circula. Aquí te contamos sobre los autos que pueden circular en el Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan el 2 de enero?

Para evitar sanciones económicas, es importante conocer qué vehículos están restringidos para circular este 2 de enero de 2025. A continuación, te presentamos un resumen de las restricciones :

Holograma 1 y 2: Todos los vehículos con este holograma no podrán circular.

Terminación de placas 1 y 2 tienen prohibido circular.

Engomado verde.

La @CAMegalopolis informó la suspensión de la contingencia ambiental, mañana jueves 02 de enero, el programa #HoyNoCircula aplicará de forma habitual para vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2; quedan exentos hologramas 0 y… pic.twitter.com/tvT4QuTiSv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 2, 2025

Existen algunas excepciones al programa Hoy No Circula, como los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con permisos especiales. Sin embargo, es importante verificar la información oficial de la CAMe para conocer todos los detalles.

Recomendaciones para contribuir para mejorar la calidad del aire

Además de respetar las restricciones del Hoy No Circula, podemos contribuir a mejorar la calidad del aire adoptando hábitos más sostenibles como:

Utilizar el transporte público.

Compartir el automóvil.

Optar por medios de transporte no motorizados como la bicicleta o caminar.

Reducir el uso de vehículos particulares.

Realizar mantenimientos preventivos a nuestros vehículos.

¿Por qué es importante el Hoy No Circula?

La contingencia ambiental representa un riesgo para la salud de la población, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. El programa Hoy No Circula es una medida necesaria para reducir la exposición a las partículas contaminantes y proteger nuestra salud.

¿Cuál es la pena por infringir el Hoy No Circula en 2025?

Las sanciones económicas por no respetar el programa oscilan entre 20 y 30 UMAs, lo que equivale a un rango de $2,171 a $3,257 pesos mexicanos, tomando en cuenta que la Unidad de Medida y Actualización todavía es de 108.57 pesos.

Toma en cuenta de que el programa operará este jueves 2 de enero de 2025 en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex, los cuales son: