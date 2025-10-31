Mujer sobornó a policías para huir tras homicidio de su esposo Cirilo, doctor del IMSS en CDMX

Cirilo Ortiz Corona era un doctor que trabajaba en una clínica del IMSS en la Ciudad de México (CDMX), pero fue encontrado sin vida en su propia casa, donde vivía con su esposa, sin embargo, ahora ella es investigada de presuntamente participar en el homicidio de su pareja con quien tuvo una niña de 5 años actualmente.

El médico fue localizado el 20 de octubre pasado, después de que sus familiares dejaron de tener contacto con el doctor, quien trabajaba en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 13 en Azcapotzalco. Luego de estos hechos, tres personas fueron detenidas, entre ellas su pareja.

¿Quién es la mujer investigada por matar a su esposo en Tecámac?

El doctor Cirilo Ortiz Corona era devoto de San Judas Tadeo y fue reconocido por sus tatuajes. Su esposa, Lizbeth "N", se casó con él y tuvieron una hija. Él usaba mucho la motocicleta, pero tenía dos automóviles: una Tracker azul y un Mini Cooper gris.

Se sabe que la camioneta fue usada por ella para huir después de la agresión al médico, pero del Mini Cooper nada se sabe hasta ahora.

Agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de ella, quien fue detenida y es investigada por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de su cónyuge.

Lizbeth “N” se encontraba al interior de un domicilio ubicado en el Conjunto Urbano Paseos del Bosque II, del municipio de Tecámac, con Cirilo, pero discutieron y ella lo agredió con un objeto punzocortante, lo que provocó su muerte.

Esposa de doctor asesinado sobornó a policías para huir

La mujer salió del inmueble y abordó el Mini Cooper, pero regresó horas después con dos sujetos, entre ellos, uno identificado como José Eduardo “N”, quienes permanecieron en el lugar por varias horas y luego se fueron.

El día 20 de octubre, Lizbeth “N” se trasladó, acompañada con José Eduardo “N”, a un inmueble en la colonia Jorge Jiménez Cantú, del municipio de Tlalnepantla, de donde sustrajo un vehículo Chevrolet, tipo Tracker.

Cuando familiares de la víctima acudieron a este sitio, no los dejó pasar y huyó del lugar en compañía del sujeto. Lizbeth “N” y José Eduardo “N” fueron detenidos en el municipio de Nezahualcóyotl, pero ofrecieron dinero a cambio oara que no los arrestaran, pero fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción de Ecatepec, para quedar a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Cirilo dejó de responder mensajes a su familia antes de ser asesinado

La familia de Cirilo Ortiz acudió a su casa y ahí encontró sin vida al hombre de 35 años. El caso fue informado a la Fiscalía General de Justicia, la cual inició una carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que, de acuerdo con un familiar de Cirilo consultado, el médico dejó de contestar los mensajes del grupo familiar y pensaron que se había quedado dormido debido al cansancio de su trabajo.

No obstante, entre la familia se compartían la ubicación de todos por seguridad, precisamente para saber dónde estaba cada uno en caso de una emergencia. A través de una aplicación en el reloj de Cirilo, creyeron que seguía en casa, pero también pensaron que quizá se fue a la clínica y dejó el reloj.

Cirilo Ortiz Corona fue encontrado muerto en su casa en Tecámac. |Especial

Una búsqueda que terminó en tragedia: doctor fue asesinado en casa

La familia de Cirilo le mandó mensajes de WhatsApp a su celular, pero no respondió, por lo que contactaron a su esposa, Lizbeth "N", para saber si estaban bien o algo les había pasado.

Ella respondió que estaba en el hospital saliendo de cirugía porque, según ella, se había cortado con la licuadora, pero que en breve sería dada de alta y que Cirilio la había ido a dejar y saliendo de trabajar iría por ella, pero otra versión que dio a la familia del doctor es que llegó en taxi por aplicación, lo que ha generado duda en el caso.

La familia de Cirilo, al saber que la última ubicación del doctor era su casa, acudió al domicilio, mientras que otros fueron al hospital donde trabajaba para saber si también estaba ahí, pues creyeron tal vez la ubicación que mostraba era porque olvidó su reloj en casa.

No obstante, en la clínica 13 del IMSS el personal le dijo que no había ido a trabajar. Al confirmar esto, se dirigieron a la casa en Tecámac, pero lamentablemente ahí lo encontraron sin vida.

