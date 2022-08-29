Biden desconoce material clasificado recuperado de la casa de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden no ha sido informado sobre los materiales clasificados recuperados de la casa de Donald Trump.

El registro de la casa de Trump por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos este mes arrojó una cantidad "limitada" de documentos potencialmente sujetos a la confidencialidad entre abogado y cliente, dijeron los fiscales federales en un expediente judicial el lunes.

La Casa Blanca dijo el lunes que es "apropiado" que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos esté revisando los posibles riesgos para la seguridad nacional si el expresidente Donald Trump llevara material ultrasensible a su residencia después de que terminara su mandato.

La directora de Inteligencia Nacional (DNI), Avril Haines, dijo en una carta a los legisladores el viernes que su oficina está trabajando con el Departamento de Justicia para "facilitar una revisión de clasificación" de los documentos, incluidos los recuperados durante la búsqueda del 8 de agosto de la residencia de Trump en Florida, Mar-a-Lago.

"Es una acción apropiada para el director y la comunidad de inteligencia", dijo a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una sesión informativa fuera de cámara.

FBI reviews records seized by Trump and identifies potentially privileged files https://t.co/GeKtBgcp9i — The Guardian (@guardian) August 29, 2022

El Departamento de Justicia reveló el viernes que estaba investigando a Trump por eliminar los registros de la Casa Blanca porque creía que tenía documentos ilegales, incluidos algunos relacionados con la recopilación de inteligencia y fuentes humanas clandestinas, entre los secretos más guardados de Estados Unidos.

En la carta a los legisladores vista por Reuters, Haines dijo que DNI "también liderará una evaluación de la Comunidad de Inteligencia (IC) del riesgo potencial para la seguridad nacional que resultaría de la divulgación de los documentos relevantes", incluidos los incautados. Ella dijo que el DNI tenía como objetivo no interferir con la investigación criminal en curso.

La búsqueda extraordinaria del FBI en Mar-a-Lago en Palm Beach terminó con la incautación de 11 conjuntos de registros clasificados, incluidos algunos etiquetados como "alto secreto" como documentos que podrían amenazar gravemente la seguridad nacional si se exponen.

La búsqueda fue parte de una investigación federal sobre si Trump retiró y conservó ilegalmente documentos cuando dejó el cargo en enero de 2021 después de perder las elecciones de 2020 ante el presidente Joe Biden y si Trump intentó obstruir la investigación.

Trump, un republicano que está considerando otra candidatura presidencial en 2024, describió la búsqueda aprobada por la corte como motivada políticamente. El viernes, volvió a describirlo como un "robo".