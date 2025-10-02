El dólar cayó a un mínimo cercano a una semana durante este jueves, porque los operadores sopesaban el impacto del cierre del gobierno de Estados Unidos, mientras que los malos datos de empleo aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés dos veces más este año; ¿necesitas conocer el precio del dólar hoy en México?

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 2 de octubre de 2025; compara las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas; Aquí te decimos cuánto pagarás por cada dólar estadounidense y cómo afecta este cambio a tu economía.

Precio del dólar hoy en Banco Azteca: tipo de cambio al 2 de octubre de 2025

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $17.40 a la compra y se vende en $18.94 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy jueves 2 de octubre de 2025; ¡compara y encuentra las mejores opciones para que puedas cambiar tu dinero y al menor costo en México!

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este primer día del mes; puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

Precio del dólar canadiense hoy 2 de octubre de 2025

El precio del dólar canadiense en México, se ubica en $11.80 a la compra, mientras se cotiza en $13.80 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este jueves 2 de octubre de 2025

Precio del dólar en Tijuana hoy 2 de octubre de 2025

¿Vas pa´l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de hoy jueves 2 de octubre de 2025: el dólar hoy en Tijuana se vende en $18.38 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 2 de octubre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este jueves 2 de octubre de 2025, en 119 mil 599 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una baja de 0.07% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, el precio de la criptomoneda (BTC) en México abrió el día, ubicándose en 2 millones 206 mil 122 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 2 de octubre de 2025?

El precio del petróleo cayó este jueves, extendiendo una racha de descensos a su cuarto día consecutivo, y el Brent tocó su nivel más bajo desde principios de junio debido a preocupaciones sobre un exceso de oferta en el mercado.

Los futuros del crudo Brent cayeron 58 centavos, o un 0.9%, a 64.77 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate retrocedió 57 centavos, o un 0.9%, a 61.21 dólares por barril, también cerca de su mínimo en cuatro meses.

Petróleo Brent: $64.77 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate: $61.21 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 58.86 dólares por barril.



¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

En el caso de que el Índice Dólar disminuya, el precio del dólar se depreciará frente a las monedas euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

Por otra parte, las exportaciones estadounidenses se volverán más baratas en dichos mercados, en una situación que podría beneficiar a empresas exportadoras. Respecto de las importaciones a Estados Unidos se volverán más caras, en una situación que podría afectar negativamente a los consumidores locales.

