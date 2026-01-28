¿Acusada de narcotráfico? Marco Rubio aclara estatus legal de Delcy Rodríguez en Estados Unidos

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio , se presentó este miércoles ante el Senado para explicar el complejo tablero político en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En un ejercicio de transparencia, Rubio marcó una línea clara entre el pasado delictivo de Maduro y la situación actual de la presidenta interina, Delcy Rodríguez , quien cuenta con el respaldo de la administración Trump.

"We had in our hemisphere a regime operated by an indicted narco-trafficker that became a base of operation for virtually every competitor, adversary and enemy in the world," Secretary of State Marco Rubio said testifying before the Senate Foreign Relations Committee about the… pic.twitter.com/Gv4EGExQpJ — CBS News (@CBSNews) January 28, 2026

¿Decly Rodríguez tiene algún cargo en Estados Unidos?

Durante la audiencia, Rubio fue cuestionado sobre posibles informes de la DEA que vinculaban a Delcy Rodríguez con el tráfico de drogas. Con firmeza, el secretario de Estado aclaró que, a diferencia de Maduro —quien fue capturado bajo cargos criminales de la justicia estadounidense—, Rodríguez no ha sido imputada por narcotráfico.

Rubio explicó el plan de Estados Unidos para Venezuela

Rubio explicó que, tras el derrocamiento de Maduro, la Casa Blanca tuvo que actuar con rapidez para evitar un desastre humanitario mayor. "La prioridad inmediata fue evitar una guerra civil o un éxodo masivo hacia Colombia", señaló.

Para lograrlo, Estados Unidos estableció conversaciones "directas, honestas y respetuosas" con quienes hoy controlan el aparato gubernamental y las fuerzas del orden en Venezuela.

#ENVIVO | Marco Rubio: “Ella (Delcy) no ha sido encausada como Maduro. Este no es un sistema normal, es un régimen que se sostenía de la corrupción. Estamos en la fase de transición. El dinero del petróleo va a una cuenta bloqueada por #EEUU”



Conéctate: https://t.co/GEyS7nhG3z pic.twitter.com/R8WbV2hsPQ — VPItv (@VPITV) January 28, 2026

Plan de financiamiento con petróleo venezolano

Para que el gobierno de Delcy Rodríguez pueda operar, Rubio detalló la creación de un "mecanismo a corto plazo". El dinero para pagar servicios básicos como policía y saneamiento provendrá de la venta de petróleo venezolano (que antes estaba sancionado) a precios de mercado.

Parte del dinero recaudado se usará para realizar auditorías mensuales y garantizar que los fondos lleguen realmente al pueblo y no se desvíen.

Marco Rubio sobre la transición en Venezuela

El diplomático advirtió a los senadores que la reconstrucción de la democracia en Venezuela no sucederá de la noche a la mañana. "Esto no es una cena congelada que se mete al microondas y en dos minutos está lista", comparó.

El objetivo final es llegar a elecciones libres y justas, pero Rubio enfatizó que para eso se necesita que la oposición tenga acceso real a los medios y que el país recupere su estabilidad económica y social.

#ENVIVO 🇻🇪 | Marco Rubio, sobre la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder: “Esto no es algo sin precedentes. No puedo dar un cronograma. Tenemos que ver hacia el futuro, en cinco meses no podemos tener la situación de hoy”.



Conéctate: https://t.co/GEyS7nhG3z pic.twitter.com/F2jmbAbTQ0 — VPItv (@VPITV) January 28, 2026

Venezuela comprará medicinas de EU

Como parte de los acuerdos, el gobierno encargado de Venezuela se ha comprometido a comprar equipos médicos y medicamentos directamente a proveedores estadounidenses. Rubio destacó que las autoridades interinas han sido muy cooperativas hasta ahora, permitiendo que la ayuda fluya de manera ordenada.