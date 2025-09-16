Donald Trump, presidente de Estados Unidos, envió un duro mensaje a Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, un día después del segundo ataque estadounidense contra una embarcación venezolana que llevaba drogas.

Desde la Casa Blanca, antes de emprender una gira de trabajo por el Reino Unido, el mandatario de la Unión Americana respondió a preguntas de los reporteros, quienes le cuestionaron los señalamientos de Maduro Moros sobre que Estados Unidos supuestamente estaba listo para invadir Venezuela.

VIDEO: Deja de enviar drogas a Estados Unidos: Donald Trump a Nicolás Maduro

En su mensaje, añadió que las fuerzas armadas estadounidenses no sólo han atacado dos barcos venezolanos, sino que han sido un total de tres, sólo que el tercero no había sido revelado.

“Deja de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos. Deja de enviar drogas a Estados Unidos. De hecho, ya atacamos tres botes, no sólo dos, ustedes sólo vieron dos y el problema es que hay muy pocos botes en el agua. No me puedo imaginar por qué, ni siquiera un barco de pesca. Nadie quiere ir a pescar, es uno de esos temas, pero diría muy enfático que deje de enviar personas de sus cárceles a nuestro país. Están enviando a sus prisioneros, ya lo han hecho”, afirmó Trump este 16 de septiembre de 2025.

President Trump sends stern warning to Venezuelan President Nicolás Maduro:



"Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States..."



"Stop sending people from your prisons into our country." pic.twitter.com/YKmxO2Wuyw — Fox News (@FoxNews) September 16, 2025

Trump añadió que este es un nuevo mes en el que ninguna persona ha entrado de forma ilegal a Estados Unidos.

Buscaban incidente militar: Maduro a Trump

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos ocurren un día después de que las Fuerzas Armadas atacaran una embarcación con drogas proveniente de Venezuela.

Durante la mañana del 15 de septiembre, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, aseguró que el ataque del 2 de septiembre de 2025 es una agresión de Estados Unidos contra el país sudamericano. Estas declaraciones ocurrieron horas antes del nuevo ataque estadounidense contra otra embarcación venezolana.

“Que un destructor envíe expertos en misiles a asaltar atuneros... ya saben lo que buscaban, no hace falta decirlo. Buscaban un incidente militar. Si nuestros atuneros tuvieran armas y las usaran en aguas venezolanas, habría sido el incidente militar que buscan los belicistas, los extremistas que quieren la guerra en el Caribe. Le pregunto a Washington: ¿Quién dio la orden de provocar este incidente? Debe estar en las órdenes operativas. ¿Quién dio esa orden en Washington?”, alegó el dictador.