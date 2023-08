¡Mucha suerte! Así puedes consultar los resultados del examen de admisión a la UDG

¡Es hoy, es hoy! La Universidad de Guadalajara (UDG) publicó este miércoles 9 de agosto las listas de resultados del examen de admisión para los aspirantes de nivel medio y superior. Fuerza Informativa Azteca te dice cómo consultar si quedaste en el ciclo escolar 2023-2024.

La considerada mejor universidad del Occidente informó que, el pasado mes de mayo, 53 mil personas se registraron y acudieron a la aplicación del examen. Esta cifra representó una asistencia del 96.65 por ciento de los aspirantes a las preparatorias o una licenciatura de la UDG.

Recuerda que, si no saliste con resultado favorable en el primer dictamen, en unos días se enviará a los estudiantes la lista de cupos disponibles en otras escuelas para que nadie se quede sin la oportunidad de formar parte de la comunidad UDG.

Aquí puedes consultar los resultados de la UDG

Los más de 50 mil aspirantes pueden revisar los resultados en las siguientes páginas habilitadas por la UDG:



Para verificar los resultados de la UDG únicamente se necesita el número de aspirante asignado, la fecha de nacimiento y contraseña. Una vez que se coloquen esos datos, el portal enviará una leyenda con la lista y resultados, además de las fechas o pasos a seguir en caso de haber ingresado a la institución.

“Si no apareces, en este listado, es porque no cumpliste con un paso del procedimiento como: el no efectuar el pago, no presentarse al examen, no subir foto, firma o huella, entre otros”, agregó la UDG.

Actualmente, debido a la cantidad de ingresos, las páginas de la UDG han registrado fallas. Por esta razón, las autoridades educativas exhortaron a los aspirantes a revisar su correo personal, donde también se enviará información sobre los resultados.

¿Cuándo inician las clases en la UDG?

En caso de haber sido seleccionado, los aspirantes a las preparatorias y licenciaturas de la UDG deben acudir, de forma obligatoria, al curso de inducción del calendario 2022-B.

La UDG añadió que las clases iniciarán, tanto para el nivel superior y superior, el próximo 14 de agosto.