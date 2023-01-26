¿Dónde y cuándo nació el canciller Marcelo Ebrard Casaubón?

En los últimos años, la figura de Marcelo Ebrard se ha consolidado como una de las más constantes en temas internacionales, pues desde la llegada del presidente López Obrador (AMLO) a Palacio Nacional, el egresado del Colegio de México (Colmex) asumió como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; sin embargo, su pasado en la política mexicana tiene varios años de trayectoria.

Además de figurar brevemente como Secretario de Seguridad Pública entre 2003 y 2004, Ebrard fungió como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy CDMX); sin embargo, respecto a su vida personal han surgido varias dudas. La primera de ellas alrededor de su lugar de nacimiento y edad.

Cabe recordar que el internacionalista ha tenido tres matrimonios y es de ascendencia francesa, pues sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en territorio galo, hasta que emigraron a México durante los primeros años del siglo XX. En esta época comenzó la descendencia Ebrard en territorio tricolor.

¿Cuántos años tiene Marcelo Ebrard?

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, nombre completo del canciller mexicano, nació el 10 de octubre de 1959; por lo que al inicio del 2023 tiene cumplidos 63 años de edad.

El "Mejor Alcalde del Mundo", como lo nombró la Fundación City Majors en el 2010 cuando encabezaba el DF, estudió primaria y secundaria en el Colegio Simón Bolivar, de la Ciudad de México; mientras que el bachillerato lo terminó en La Salle.

Marcelo Ebrard cuando iniciaba su carrera poítica; y una foto de cuando era niño|Twitter/@m_ebrard

¿De dónde es Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard es mexicano. Nació y creció en la Ciudad de México (CDMX), por lo que es completamente capitalino. Fue en esta ciudad donde se establecieron sus padres, Marcelo Ebrard Maure y Marcela Casuabón, quienes tuvieron un total de ocho hijos durante su matrimonio.

Luego de concluir su educación preparatoria, Ebrard Casuabón ingresó al Colegio de México (Colmex), donde estudió la carrera de Relaciones Internacionales entre 1977 y 1981, hasta titularse mediante la tesis "Congreso y Democracia en México" en 1984; posteriormente ingresó a la Ècole Nacionale d’administration en París, Francia, donde cursó su especialidad en Administración Pública.