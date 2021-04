¿Dónde y a qué hora puedo ver el concierto Pop Mart de U2?

U2 estrenará este jueves una versión remasterizada en Full HD y 4K del concierto que ofreció hace 23 años en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de la gira Pop Mart Tour 97.

El video del emblemático concierto de la banda irlandesa estará disponible desde las 7:40 de la noche, a través del canal de YouTube oficial de la banda, y sólo podrá verse por 48 horas, de acuerdo con información publicada en las redes sociales de la banda.

Además, esta presentación contará con talento mexicano, pues la cantante Carla Morrison grabó una presentación especial como acto de apertura del concierto de U2.

La presentación de Carla Morrison y la transmisión del concierto Pop Mart forman parte del serial ‘The Virtual Road’, que el cuarteto de Dublín comenzó a transmitir hace dos semanas con la intención de revivir algunos de sus conciertos más recordados de cuatro décadas distintas, según palabras de la propia banda.

Además del concierto en la Ciudad de México, U2 también transmitió los conciertos ‘Go Home: Live From Slane Castle’, del 2001, grabado en su natal Irlanda como parte del Elevation Tour y ‘Live From Red Rocks’, filmado en Colorado, Estados Unidos, en 1983 como parte de la gira War.

La próxima semana será la última transmisión del serial, cerrando con un concierto grabado en París, en 2015, como parte de la gira iNNOCENCE + eXPERIENCE.

MÁS BANDAS RECUERDAN SHOWS EN MÉXICO

Desde que la pandemia de coronavirus provocó la cancelación de conciertos y festivales, algunas agrupaciones empezaron a transmitir algunos de sus espectáculos más recordados.

U2 no es la única banda que revivirá una de sus presentaciones en México, pues hace unos meses, Metallica transmitió el segundo concierto que ofreció en el Foro Sol como parte de la gira WorldWire Tour de 2017.

Además, Rage Against The Machine también subió completo su concierto ‘The Battle of Mexico City’, también grabado en la capital mexicana, en 1999.

