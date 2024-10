Esto pasa si no tramitas la cartilla militar a tiempo; ¿qué tan obligatorio es en México?

¿Estás pensando en evadir el Servicio Militar? Antes de tomar una decisión, es importante que conozcas todas las implicaciones. Las consecuencias de no cumplir con esta obligación pueden marcar tu futuro de manera significativa. ¿Estás preparado para enfrentar las repercusiones por no sacar tu cartilla militar?

¿Qué tan obligatorio es tener la cartilla del Servicio Militar?

La cartilla del Servicio Militar es un documento obligatorio en México para todos los hombres que cumplen 18 años. Este requisito se estipula en la Ley del Servicio Militar Nacional.

Aunque no existen sanciones específicas por no sacar este documento , no contar con la cartilla implica que no podrás aspirar a ciertos puestos y servicios, sobre todo para ser servidor público.

¿Dónde me pueden pedir la cartilla militar?

En México, la cartilla militar es solicitada para conseguir empleo en instituciones gubernamentales. Si bien no es un requisito, en gran parte de las empresas privadas, podría ser un requisito para las Fuerzas Armadas , por ejemplo. De igual forma, algunos estados la solicitan como requisito.

Requisitos y fecha límite para sacar la cartilla militar en 2024

Los jóvenes que cumplan 18 años este 2024, tuvieron hasta el 14 de octubre para realizar el trámite . Los requisitos para solicitar la cartilla militar en 2024 son las siguientes:

Para solicitar la cartilla militar por primera vez, se deben presentar estos documentos:

Acta de nacimiento (original y copia).

Identificación oficial con fotografía (como INE o pasaporte).

Clave Única de Registro de Población (CURP con copia).

Comprobante de domicilio (copia).

Comprobante del grado máximo de estudios (con una copia).

Cuatro fotografías recientes (en papel mate, con corte de pelo “casquete corto, de frente, a color o blanco y negro y con camiseta de cuello redondo blanca).

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional que se proporciona en la junta correspondiente, la cual corresponde a tu lugar de residencia para realizar el trámite.



Desde el 2000, las mujeres también pueden obtener la cartilla, pero para ellas, el trámite es completamente opcional.

Finalmente, existen excepciones para sacar la cartilla militar. Esta información la puedes consultar en este enlace .