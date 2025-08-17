Los consulados en los que puedes tramitar tu visa canadiense en 2025; ¿cuánto tarda?

¿Quieres viajar a Canadá? ¿Sabías que los mexicanos deben tramitar una visa para entrar a dicho país? La embajada canadiense y otras oficinas consulares de dicho país cuentan con oficinas para ayudar a los ciudadanos de México a cumplir con este trámite.

¿En dónde se tramita la visa canadiense en México?

Para quienes desean viajar a Canadá en 2025 desde México, el trámite se realiza principalmente a través de los Centros de Solicitud de Visas (VAC, por sus siglas en inglés) y las oficinas consulares canadienses. Las sedes más importantes se encuentran en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En Guadalajara, Jalisco: Av. Chapultepec Sur 480, colonia Americana, Obrera.

CDMX: Torre B, 4.º piso - Polanco I Secc. Jaime Balmes 1, alcaldía Miguel Hidalgo.

Monterrey, Nuevo León: Torre TEVO, Torre 4, Piso 5. Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez #200, Banco Base, San Pedro, Garza García, CP 66269.

Los consulados no solo reciben las solicitudes, sino que también pueden hacer entrevistas y validar documentos específicos necesarios para la emisión del visado.

¿Cómo sacar la cita para la visa de Canadá?

El proceso para obtener una cita que permita iniciar el trámite de visa canadiense comenzó a digitalizarse en los últimos años. Actualmente, el solicitante debe ingresar a la plataforma oficial del Gobierno de Canadá para saber qué tipo de visa necesita, crear un perfil personal y elegir el tipo de visa deseado. Tras completar esta fase, se puede solicitar la cita para acudir a brindar la información biométrica en el Centro de Solicitud de Visa más cercano.

Es importante registrarse con anticipación. Además, el pago del cargo correspondiente es realizado en línea, el cual es de 100 dólares canadienses, poco más de mil 355 pesos mexicanos. En caso de dudas, los consulados ofrecen guías y soporte por canales oficiales.

¿Cuánto tarda el trámite de la visa para viajar a Canadá?

El tiempo de procesamiento de la visa canadiense puede variar dependiendo del consulado y el tipo de solicitud. En promedio, el trámite puede tardar entre 20 a 60 días hábiles.