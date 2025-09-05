La violencia en Michoacán no tiene límites y ahora, la delincuencia alcanzó a dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron privados de la libertad.

Los primeros reportes indican que los elementos se encontraban en la zona de Álvaro Obregón, realizando trabajos de investigación.

Liberan a dos agentes de SSPC tras ser privados de la libertad

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó este jueves 4 de septiembre de 2025, a través de su cuenta de X, sobre la privación de la libertad de los agentes, quienes de acuerdo con el funcionario, fueron puestos en libertad más tarde.

El rescate de ambos se logró luego de un despliegue operativo en el que participó personal de la Defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales. García Harfuch informó que ambos se encuentran a salvo.

Detienen a tres personas y liberan a una víctima tras ‘levantón’ de agentes

El personal desplegado en la zona de los hechos logró detener a tres personas presuntamente implicadas—sin que se precisara la identidad de los detenidos—y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad.

La información respecto a esta situación se mantiene con reserva y por el momento, no se cuentan con más datos sobre cómo es que ocurrió esto, dónde se registró con precisión el levantón.

Sobre las personas detenidas, aún no se tiene confirmación si forman parte de alguna organización criminal o cártel, en tanto, hay un sigilo sobre qué tipo de labores de investigación llevaban a cabo las víctimas.