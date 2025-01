Una mujer de más de 100 años de edad logró sobrevivir al Holocausto, regresó a su natal Ucrania, sólo para enfrentarse a la invasión de Rusia. Viajó a Israel en busca de refugio, pero poco después explotó el conflicto con el grupo terrorista Hamás.

Se trata de Dova Govergeviz, quien cerca de los 20 años de edad tuvo que escapar de Kiev, debido a la invasión Nazi a Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial , por lo cual tuvo que viajar varios kilómetros a Uzbekistán, donde permaneció hasta que terminó la guerra.

¿Cómo sobrevivió Dova Govergeviz al Holocausto?

“¿Sabes qué? Cuando tienes 19 años no tienes miedo de nada, puedes con todo y así es como me comporté. Ahora creo que en ese tiempo no daba miedo”, declaró a la agencia de noticias Reuters.

Posteriormente, a los 100 años de edad tuvo que escapar de nuevo de Ucrania, debido a la invasión que protagonizó el ejército de Rusia. Al inicio de la guerra en 2022, aseguró que se encerró en su casa, sola, antes de decidir que quería irse a Israel. Con ella, cerca de 300 sobrevivientes del Holocausto fueron trasladados por una organización llamada Zaka hasta Israel, que la llevó en ambulancia.

Sin embargo, un año después, Govergeviz enfrentó el conflicto y las hostilidades del grupo terrorista Hamás.

¿Qué piensa Dova Govergeviz de la guerra en Ucrania?

“Esta guerra es más aterradora, precisamente esta guerra. Me han dicho que esta guerra es esto y aquello, pero soy muy vieja, me siento muy sola y tengo miedo”, afirmó Dova desde una casa de cuidados en Netanya, al norte de Tel Aviv.

Govergeviz señaló que espera que dicho conflicto termine y que pueda volver a su natal Ucrania. “No me importa la política, soy una anciana”, sentenció. “Amo mi Ucrania . Es mía, mi Ucrania. Y quiero que acabe la guerra y poder ir a ver Ucrania, aunque esté en ruinas”, señaló Dova.

Actualmente, alrededor de 161 mil 400 sobrevivientes del Holocausto y víctimas del antisemitismo durante el régimen Nazi sobreviven en Israel.