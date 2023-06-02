Los "Dreamers" se manifestaron frente a un tribunal en Houston cuando un juez escuchó los argumentos de una demanda presentada por Texas y otras entidades de Estados Unidos que alega que el programa DACA viola la ley federal.

DACA es un programa de la era de Obama que ofrece alivio de deportación y permisos de trabajo a inmigrantes traídos al país ilegalmente cuando eran niños, conocidos como "Dreamers".

Woojung Diana Park / Beneficiaria de DACA de Nueva York:

“Nuestras comunidades de inmigrantes necesitan soluciones permanentes, no migas de pan”.

"Hemos estado luchando por la dignidad y los derechos básicos durante demasiado tiempo, con muy poca acción por parte de la Casa Blanca y el Congreso", agregó.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha convertido en una prioridad defender el programa DACA, que se creó en 2012 bajo el expresidente Barack Obama cuando Biden era vicepresidente.

Texas y otros ocho estados con fiscales generales republicanos argumentan que el programa viola la ley federal y les impone costos relacionados con la educación, la atención médica y la aplicación de la ley.

En octubre de 2022, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito Estados Unidos, de tendencia conservadora, falló en contra de DACA, pero envió el caso nuevamente a la corte para su reconsideración a la luz de la regulación de Biden que formaliza el programa.

POWERFUL speech by Valentina 🔥 Member of @MaketheRoadNY and lead plaintiff nationwide.



“Let’s remember ourselves DACA is not the ultimate solution and we must remember the original Dreamers, our parents” #DACA #Dreamers #Texas pic.twitter.com/66NemXBkij — Tony Alarcon (@antonioalarconc) June 1, 2023

8 de cada 10 "Dreamers" en Estados Unidos, son mexicanos

Alrededor del 81% de los "Dreamers" inscritos en DACA son de México, seguidos por los de El Salvador, Guatemala y Honduras, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Cerca de 165 mil viven en California, que apoya los esfuerzos legales para defender el programa DACA, mientras que Texas alberga a 96 mil.

El expresidente Donald Trump intentó poner fin a DACA, pero la Corte Suprema de Estados Unidos lo rechazó, ya que determinó que la terminación de Trump no cumplía con las leyes regulatorias.

"Y estamos cansados de los funcionarios electos reaccionarios que, año tras año, nos satanizan a nosotros y a nuestras familias. Desde el inicio de DACA hace poco más de una década, los políticos de extrema derecha han lanzado ataque tras ataque no solo contra el programa, sino contra la humanidad básica de los mismos beneficiarios"., dijo Damaris Gonzalez, una de las "Dreamers" que se manifestó en defensa del DACA.