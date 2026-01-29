¿Perdiste tu licencia? Estos son los módulos para sacar el duplicado en Edomex
Conoce aquí la ubicación de los módulos para sacar el duplicado de la licencia de conducir en el Edomex ¿Cuánto cuesta el trámite? Lo que debes saber.
Evita ser multado por no traer tu licencia de conducir . En caso de haberla perdido, podrás sacar un duplicado. Entérate aquí dónde hacerlo y cuánto cuesta el trámite en el Estado de México (Edomex), así como los módulos en los que puedes reponerla.
La Secretaría de Movilidad estatal opera módulos donde se pueden realizar trámites relacionados con la licencia de conducir, en este caso, con el duplicado o expedición del plástico, pero ten en cuenta que la nueva licencia tendrá la misma vigencia que la que perdiste.
¿Cuánto cuesta el duplicado de la licencia en el Edomex?
La licencia de conducir es un documento personal e intransferible para poder manejar un vehículo automotor por la vía pública.
El tipo de vehículo que se puede conducir dependerá del tipo de licencia que tenga el conductor, ya sea servicio público y/o particular.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Edomex, este año el costo del publicado de la licencia de conducir para automovilista es de $525 pesos .
¿Dónde están los módulos para sacar el duplicado de la licencia en Edomex?
La Secretaría de Movilidad ha puesto a disposición cinco
cajeros de renovación y duplicado de licencias de conducir
para aquellos conductores de servicio particular. Los módulos se encuentran ubicados en los siguientes puntos:
- Tlalnepantla de Baz
Centro Comercial Multiplaza Valle Dorado, ubicado en Periférico Boulevard Manual Ávila Camacho 3227, colonia Valle Dorado
- Coacalco de Berriozábal
Centro Comercial Zentralia Coacalco, ubicada en Vía José López Portillo 145, colonia Santa María Magdalena
- Ixtapaluca
Galerías Ixtapaluca, ubicada en Boulevard Cuauhtémoc 3, esquina Avenida Vigilantes, colonia Centro
- Cuautitlán Izcalli
Centro Comercial San Miguel, ubicado en Avenida Huehuetoca Manzana 23 Lote 1, entre Jiménez Cantú y 1° de Mayo, colonia Ex Hacienda de San Miguel
- Metepec
Centro Comercial Plaza Las Américas-Metepec, en Guadalupe Victoria 916, colonia Ex Rancho La Purísima.
Los módulos abren de lunes a domingo de 09:00 a 20:00 horas, excepto el del Centro Comercial Plaza Las Américas-Metepec, que opera de lunes a sábado, de 09:00 a 19:00 horas y domingo de 09:00 a 18:00 horas.
¿Qué documentos se necesitan para sacar el duplicado de la licencia en Edomex?
En caso de querer sacar un duplicado de la licencia por robo o extravío, tendrás que presentar:
- Constancia de extravío de objetos o documentos (
https://constancia.fiscaliaedomex.gob.mx/denuncias/denunciainternet
)
- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
- Identificación vigente con fotografía (Credencial del INE, cédula profesional con fotografía, cartilla de servicio militar nacional o precartilla, pasaporte, matrícula consular, licencia para conducir vigente expedida por el Gobierno del Estado de México)
Comprobante de pago de derechos o bien realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo