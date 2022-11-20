Ebrard entona el “Cielito Lindo” con afición en Qatar

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dejó de lado la formalidad y se unió a la afición mexicana que se encuentra en Qatar para entonar el "Cielito Lindo".

El canciller mexicano viajó a Qatar para la apertura del Centro México Qatar 2022, que ofrecerá atención a los aficionados que acudan al mundial de futbol.

Y aquí el video anunciado anteriormente. El Canciller mexicano @m_ebrard esta mañana cantando #CielitoLindo en #Doha #Qatar con la comunidad mexicana que vive en este País y aficionados. Momentos de alegría y fiesta. VIVA MÉXICO 🇲🇽 @SRE_mx pic.twitter.com/DmvFsrue6u — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 19, 2022

El canciller Marcelo Ebrard aparece en medio de los mexicanos que ya se encuentran en Doha, para el arranque de la copa mundial, que se hará por primera vez en un país desértico.

En la grabación el canciller Ebrard toma la bandera y entona la ya conocida canción de “Cielito lindo”, coreada por aficionados en competencias internacionales.

Ebrard se reúne con afición en Centro México-Qatar 2022

Decenas de mexicanos se aglomeran alrededor de Ebrard con sombreros y camisas de la selección mexicana, que disputará su primer juego en Qatar 2022 frente a Polonia el próximo lunes.

"Y que me encuentro con Doha a nuestros aficionados", dijo el canciller en su cuenta de Twitter.

En la algarabía también aparece un hombre que llamó la atención por el tamaño de la bocina que lleva a cuestas.

Se volvió viral el hombre que "exportó" a Qatar el sonido típico de la Ciudad de México del fierro viejo.

Lo mejor que veras hoy… esto pasó esta mañana en #Doha #Qatar la creatividad de los mexicanos con todo. Estufas, lavadoras… jajaja pic.twitter.com/imQfEGGtGs — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 19, 2022

Aficionados grabaron el momento en que el hombre pasea por calles de Qatar con su ruido.

Ebrard recordó que a partir del 15 y hasta el 20 de diciembre estará operando el Centro México-Qatar 2022 en donde las personas podrán solicitar servicio de información, diplomacia pública y consulares, además de servicios de salud.

