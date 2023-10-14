Este es el tiempo máximo que puedes ver el eclipse solar 2023, incluso con protección

Este sábado 14 de octubre, México vivirá un fenómeno astronómico que no se había apreciado en casi 30 años, el eclipse solar 2023. Ante tal evento, puede surgir una duda entre los ciudadanos, ¿cuánto tiempo se puede ver directamente y con protección?

La Secretaría de Salud ha sido muy clara sobre la importancia de usar protección para observar el eclipse solar, debido a que los rayos ultravioleta pueden provocar daños irreversibles a los ojos.

¿Qué pasa si veo el eclipse solar 2023 sin protección?

De acuerdo con José Antonio Martínez Cano, responsable del Servicio de Retina de la División de Oftalmología del Hospital General “Manuel Gea González”, advirtió que observar directamente como la Luna tapa al Sol, aún si es por un periodo muy corto de tiempo, podría traer consecuencias terribles.

Observarlo por un corto periodo de tiempo sin tener la protección correcta puede dañar la retina de forma permanente. Incluso puede causar pérdida total de la vista, complicación conocida como retinopatía solar, la cual es incurable; por lo que se deben tomar las precauciones pertinentes.

Los síntomas de lesiones en los ojos pueden variar dependiendo del tiempo de exposición. En el mejor la persona sufrirá alteración en la percepción de los tamaños (metamorfopsia y discromatopsia) o daltonismo, los cuales podrían ser tratados con esteroideos tópicos y antiinflamatorios.

¿Cuánto tiempo puedo ver el eclipse solar con lentes especiales?

Además, el especialista invitó a la población a no usar lentes polarizados, vidrios ahumados o negativos fotográficos para ver el eclipse; en su lugar, recomienda adquirir algún filtro certificado para soldar (número 14) o lentes con que cuenten con la certificación ISO 12312-2, siempre y cuando no estén rotos, rayados o dañados. Si tienes alguno de los dos, podrás mirar el eclipse solar 2023 durante el tiempo que quieras.

Asimismo, recordó que hay que tener especial cuidado con los niños y adolescentes, pues al estar en proceso de crecimiento son más sensibles a la radiación, por lo que tienen más probabilidades de sufrir daños en la parte que ayuda a enfocar imágenes en la retina.

De igual forma, los adultos mayores también son vulnerables a este tipo de eventos, ya que al envejecer el ojo produce una toxinallamada lipofuscina, la cual acelera la degeneración cuando está en contacto con luz ultravioleta.