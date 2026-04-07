¿Policías o delincuentes? Cae banda de falsos ministeriales tras persecución en el Edomex

La astucia no les duró mucho a cuatro sujetos que pretendían ser policías ministeriales en las calles del Estado de México (Edomex). Todo comenzó en el municipio de Tecámac, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron un vehículo gris que les resultó sospechoso.

El auto no solo se movía de forma inusual, sino que portaba luces estroboscópicas de uso exclusivo para corporaciones policiales, lo que encendió las alertas de los uniformados reales.

Se desata persecución en el Edomex por falsos policías

Al notar que una patrulla de la Guardia Civil se acercaba para una revisión de rutina, el conductor del vehículo gris decidió que era un buen momento para huir. En lugar de detenerse, hundió el pedal del acelerador y emprendió la huida a toda velocidad.

Los oficiales le marcaron el alto en repetidas ocasiones, pero los tripulantes ignoraron las órdenes, confiando en que su sistema de sirenas y códigos policiales les abriría paso entre el tráfico para escapar.

Persecución llegó hasta Teotihuacán

La persecución no se quedó en calles locales; los sospechosos tomaron ruta hacia el municipio vecino de Teotihuacán. Durante varios kilómetros, las unidades de Tecámac mantuvieron el rastro del auto gris, coordinando esfuerzos para evitar que los sujetos se perdieran entre las brechas o carreteras de la zona arqueológica.

Acorralan a falsos policías frente al Ayuntamiento de Teotihuacán

El viaje de los supuestos "ministeriales" terminó de forma abrupta. Al llegar al centro de Teotihuacán, justo frente al palacio municipal, la Guardia Civil logró cerrarles el paso. Sin escapatoria y rodeados por los agentes de Tecámac, los cuatro tripulantes no tuvieron más remedio que bajar de la unidad.

Así transitaban falsos policías en el Edomex

Al revisar el interior del coche gris, los policías confirmaron lo que sospechaban desde un inicio: el vehículo estaba totalmente "arreglado" para simular ser una unidad oficial.

Tenía instalada una sirena profesional y un sistema de luces (códigos) que solo pueden portar los vehículos de emergencia y seguridad pública. Estos aditamentos son utilizados frecuentemente por bandas delictivas para detener a ciudadanos en carretera y cometer asaltos o extorsiones.

Detienen a policías falsos en el Edomex

Tras el arresto, los cuatro hombres fueron trasladados de inmediato para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se investigará si estos sujetos están relacionados con delitos en la zona.

Por ahora, enfrentarán cargos por el uso indebido de insignias y equipo policial, además de la resistencia de particulares durante la persecución.