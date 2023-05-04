¿Quién fue el primer gobernador de Edomex?

Actualmente, en el Estado de México (Edomex) se encuentra Partido Revolución Institucional (PRI), con Alfredo del Mazo Maza; asimismo, se postula como una de las opciones junto a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo a las elecciones 2023. Ante esto, puede surgir la duda de quién fue el primer gobernador de la entidad.

El Estado de México fue aprobado como una de las entidades de la Federación en diciembre de 1823. Para el 2 de marzo de 1824, se instaló la Legislatura Constituyente del Estado de México, se integró por 21 diputados propietarios y siete suplentes; para esto, se había designado al primer gobernador de manera provisional.

Alfredo del Mazo Maza

|Twitter @alfredodelmazo

¿Quién fue el primer gobernador del Edomex?

El primer gobernador del Edomex es todavía un debate, pues muchos afirman que fue el General Melchor Múzquiz; sin embargo, no fue la primera opción elegida. El 2 de marzo de 1824 se realizó la elección de gobernador y se designó a Don Manuel Gómez Pedraza y como segundo al propio General Múzquiz. Gómez Pedraza declinó el cargo, por lo que automáticamente quedó en el puesto su segundo.

¿Cuántos gobernadores ha tenido el Estado de México?

Contando a ambos, tanto Melchor Múzquiz y Manuel Gómez Pedraza, el Estado de México ha tenido 75 gobernadores, incluyendo a Alfredo del Mazo Maza. Antes de él, gobernó Eruviel Ávila Villegas, Enrique Peña Nieto de 2005 a 2011, el único gobernador del famoso grupo Atlacomulco que llegó a la presidencia y antes de él, Arturo Montiel Rojas.

¿Qué se necesita para ser gobernador del Edomex?

De acuerdo con el Senado, los gobernadores no podrán durar en su cargo más de seis años. La elección de los gobernadores y de las legislaturas locales será directa, además de que no podrán volver a ocupar ese cargo. Según el artículo 68, de la Constitución Política del Estado de México, los requisitos para ser gobernador o gobernadora de la entidad son:



Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos.

Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a tres años o vecino del mismo.

Tener 30 años cumplidos el día de la elección.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

No ser servidor público en ejercicio de autoridad, ni militar en servicio activo o con mando de fuerzas dentro del Estado.

No contar con una o más nacionalidades distintas a la mexicana.

No estar condenada o condenado por sentencia por el delito de violencia política contras las mujeres en razón de género.

No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado.

No estar condenada o condenado por algún delito contra la libertad sexual o de violencia de género.

De acuerdo con el artículo 69, el período constitucional del gobernador del Estado comenzará el 16 de septiembre del año de su renovación.