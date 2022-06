Estudiante de secundaria hiere a otro con una arma blanca en Edomex

Una riña entre dos estudiantes de la secundaria 9, León Guzmán, ubicada en el municipio de Toluca, Estado de México (Edomex) puso en alerta a padres de familia, luego de que uno de los alumnos agredió con una arma blanca a uno de sus compañeros.

Fredy Díaz Pineda, padre de familia relató que vio cuando llego a la escuela una ambulancia y desconocían la razón.

“Mi hijo viene a clases de guitarra, iba yo saliendo y vi la ambulancia que iba saliendo entonces nos esperamos con mi esposa y ya no supimos nada hasta después por redes sociales fue cuando nos enteramos y supimos el porqué de la ambulancia”, recuerda.

Mientras que Karina Escalona, otra madre de familia de plantel se dijo muy sorprendida por lo ocurrido entre los estudiantes :

“Sí me sorprendió porque pues dije es un niño de primero, fue al revés, ahora sí o sea uno de primero hacía uno de tercero ahora si que te sorprende, pero es lo que te digo a veces uno en la casa no platica con los padres no los trata de entender o saber lo que esta pasando no va a cambiar la situación”, (sic).

Durante el receso, el menor de 13 años de edad, quedó con una lesión a la altura del abdomen.

Ningún maestro se dio cuenta de la riña

Yadira Sotelo, madre de familia reflexiona sobre lo ocurrido:

“También los maestros deben de tener en cuenta eso porque es su responsabilidad los alumnos dentro de la institución y por lo que sé no había ningún maestro dentro de la institución que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo”, dice.

La petición de los padres de familia es que se realice la revisión de mochilas y exámenes psicólogos a los estudiantes para detectar conductas que pongan en riesgo a los alumnos del plantel.

Por lo pronto el alumno identificado como el agresor fue cambiado de turno, mientras un consejo colegiado determinara su situación académica.