VIDEO: Motociclista denuncia a un policía del Edomex por intento de extorsión; desde entonces recibe amenazas de muerte

Un motociclista denunció a un policía municipal del Estado de México (Edomex) que presuntamente intentó extorsionarlo e intimidarlo cuando se dio cuenta de que estaba grabando; desde entonces asegura que recibe amenazas de muerte.

Un policía municipal de Ecatepec, en el Edomex que detuvo a un motociclista presuntamente para extorsionarlo, rompió la licencia de conducir de su víctima y le advirtió que lo llevaría ante el ministerio público acusado de falsificación de documento.

Todo indica que fue en venganza porque el conductor se negó a darle dinero y el uniformado se dio cuenta que lo estaba grabando con el celular.

Motociclista no había revelado el video por miedo

Por estos hechos el motociclista acudió a la Fiscalía General de Justicia del Edomex a denunciar al agente, pero desde entonces ha recibido amenazas y tiene miedo de salir a la calle.

La detención ocurrió el pasado 03 de abril en avenida Carlos Hank González, en la colonia Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec; sin embargo, la víctima decidió compartir el video hasta ahora porque tiene miedo a represalias y su carpeta en contra del policía no avanza.

Policía rompió documentos del motociclista

En un video al que tuvo acceso Fuerza Informativa Azteca (FIA) se escucha que el policía le dijo al joven que su motocicleta se iba a quedar a resguardo en el corralón hasta que él quedara en libertad porque lo iban a detener, pero después cambió la versión. El uniformado le pidió que no lo grabara y se acercó a otro policía.

- Policía: Le explico las cosas

- Motociclista: Sí, pero es que no conseguí el dinero que me pidió.

- Policía: Yo no te estoy pidiendo ni madres, vale.

- Motociclista: ¿Pero por qué me habla con groserías?

- Policía: Yo no te estoy pidiendo nada.

- Motociclista: Nada más dígame su nombre oficial.

- Policía: A ver caballero, irá, apaga tu celular.

En el video el agente dijo llamarse Eduardo Molina Ramírez y comenzó a evadir al motociclista que le pedía información.

- Motociclista: ¿Porqué me va a remitir al corralón, al MP?

- Policía: No te voy a remitir al corralón. Te voy a remitir al Ministerio Público por falsificación de documentos.

- Motociclista: ¿ Y si no es falsa? ¿Por qué me la está rompiendo?

- Policía: Tu licencia es falsa, ira. Hasta abajo viene la identificación de otra licencia.

- Motociclista: ¿pero por qué la está rompiendo?

- Policía: Ahí está, ¿ya la vio? Grábele.

- Motociclista: ¿Porqué está rompiendo mi licencia? No es falsa.

El policía le habría pedido 500 pesos para dejarlo ir

El agente insistió en que el motociclista apagará el celular, siguió destruyendo la licencia, caminó nuevamente hacia su compañero y lanzó más amenazas.

- Policía: Mira, evítate otro tipo de sanciones, flaquito, porque, ira, te vamos a llevar a un juez conciliador y a parte te vamos a llevar al ministerio público, vale, estás haciendo… mira, traes una identificación falsa, vale, ya te expliqué hace un rato, vale, tu identificación es falsa, mira.

- Motociclista: ¿Por qué la estás rompiendo? La estás rompiendo.



- Policía: Tu chip.

- Motociclista: fíjate lo que estás haciendo, estás rompiendo mi licencia. No es falsa cómo va a ser falsa si yo la saqué en la oficina de gobierno del Estado de México.

Al final el policía le pidió al motociclista que se relajara y que apagara el celular en tono conciliador.

- Policía: Vamos a hablar tú y yo bien. Apaga tu teléfono.

Según se escucha en el video, el motociclista asegura que el agente le pidió 500 pesos. La víctima no fue detenida, su licencia era legal y presentó su denuncia el 08 de abril en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Ecatepec por abuso de autoridad en contra del policía municipal.