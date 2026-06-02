¿Cómo está la educación en México? Padres de familia, docentes y especialistas coinciden en un diagnóstico que cada vez parece más evidente: el sistema educativo mexicano enfrenta serios desafíos que afectan el aprendizaje de millones de estudiantes.

Mientras algunos padres observan dificultades en el desarrollo académico de sus hijos desde los primeros años de primaria, expertos advierten que los próximos resultados de la prueba PISA, la evaluación internacional aplicada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) podrían reflejar nuevamente el rezago educativo del país.

“Primero de primaria y ya les dejan restas y multiplicaciones. Yo siento que primero hay que enseñarles qué son los números”, comenta Abraham Fuentes, padre de Familia.

Educación en México: ¿Por qué preocupa tanto la próxima prueba PISA?

Durante los próximos meses se darán a conocer resultados más recientes de la prueba PISA, considerada uno de los principales indicadores internacionales sobre la calidad educativa.

De acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexico se ha mantenido entre los países de la OCDE con resultados más bajos en áreas fundamentales como lectura, matemáticas y ciencias.

Padres de familia y especialistas advierten señales de una crisis educativa en México.



Mientras se esperan los resultados de la prueba PISA, persisten rezagos en lectura, matemáticas y ciencias, además de que 7 de cada 10 escuelas carecen de internet.



Los expertos alertan que… pic.twitter.com/8Ws8zeCf2D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Fernanda García, directora de la Sociedad del IMCO, señala que muchos estudiantes mexicanos no alcanzan niveles suficientes de comprensión lectora, ni habilidades matemáticas que les permitan resolver problemas en la vida cotidiana.

La preocupación aumenta porque, según los expertos, no se observan cambios estructurales que permitan anticipar una mejora significativa respecto a los resultados obtenidos en 2022.

¿Qué evelan los datos sobre el aprendizaje en México?

Las cifras muestran un panorama complejo: especialistas de la organización Educación con Rumbo aseguran que seis de cada diez estudiantes presentan dificultades para comprender lo que leen, fenómeno conocido como analfabetismo funcional o práctico.

Además, señalan que el desempeño en matemáticas muestra un deterioro importante durante las últimas dos décadas.

Otro dato que genera preocupación en la permanencia escolar, según estimaciones citadas por especialistas, de cada 100 niños que ingresan a la primaria únicamente 32 logran concluir una licenciatura.

¿La falta de Internet también afecta a la educación?

La conectividad sigue siendo otro de los grandes desafíos en México, datos citados por especialistas con base en reportes internacionales indican que siete de cada diez escuelas en Mexico carecen de acceso adecuado en Internet, una situación que limita el acceso a herramientas digitales, plataformas educativas y materiales de aprendizaje.

Esta brecha tecnológica podría influir directamente en los resultados académicos y en las oportunidades de desarrollo para millones de estudiantes.

Educación en México: Un debate que va más allá de las aulas

La discusión sobre la educación mexicana, también incluye cuestionamientos acerca de las políticas públicas , la evaluación educativa, la capacitación docente y las interrupciones escolares provocadas por paros y movilizaciones.

A pocos meses de conocer los nuevos resultados de la prueba PISA, La pregunta vuelve a surgir entre especialistas y familiares: ¿México está preparando realmente a sus estudiantes para enfrentar los retos del futuro?